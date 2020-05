Fernando Simón, sobre las mascarillas FFP2: "No están recomendadas para la población general"

Interpretación de los datos

Fernando Simón afirma que con los datos de hoy volvemos a los datos de entre 100 y 200 muertos que hemos estado viendo esta semana y la pasada. "Estamos en la misma evolución; las cosas van como se esperaba". Sobre la evolución de la epidemia dice que no hay nada que demuestre que ha cambiado sustancialmente.

Destaca que La Rioja es la comunidad autónoma con mayor incidencia, "ha detectado alrededor del 40% de los casos reales de infección que ha habido en su Comunidad Autónoma". Dice que el resto de comunidades han tenido una capacidad menor de detección de sus casos y habla también de la capacidad de detección y piensa que sí ha servido lo que se ha detectado para seguir correctamente la epidemia.

Además, ha anunciado que se va a cambiar la hora de dar los datos porque van a tratar de compaginar esa hora con los días naturales de 00:00 a 24:00 horas. "Ahora mismo estamos dando los datos de 20:00 horas a 19:59 horas".

¿Se recomienda el uso de la mascarilla FFP2 para la población general?

El doctor Simón señala que "las mascarillas protegen en ambas direcciones. Pero unas mejor en una dirección que en otra". Opina que las mascarillas FFP2 no están recomendadas para la población general y que si lo que queremos es proteger a personas altamente vulnerables buscaremos las mascarillas FFP2, pero no es una recomendación generalizada para la población. Defiende que si alguien tiene una mascarilla FFP2 que la utilice pero dice que "todas las mascarillas protegen".

Datos sobre reinfecciones

Fernando Simón asegura que los datos sobre reinfecciones no están muy claros y "no tenemos una información muy sólida". "Con todos los datos que hay en el mundo puede haber habido casos de reinfecciones pero si tenemos 4 millones de casos cree que hay margen que por alguna razón o patología previa esa persona no haya desarrollado la inmunidad". "Las reinfecciones, de existir, son muy poco probables", apunta.

Sobre las secuelas del virus afirma que "en algunos casos puede producir una cierta restricción pulmonar tras pasar el virus", pero ha emplazado al periodista a que le vuelva a realizar la pregunta mañana para que pueda estudiar a fondo este tema y dar una respuesta más concreta.

Seguro que te interesa...

Última hora del coronavirus en España: quién cambia de fase hoy, casos totales y muertos y últimas noticias