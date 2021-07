Los famosos con los que José Luis Moreno tuvo problemas por impagos

La detención de José Luis Moreno (Madrid, 1947) no ha pillado por sorpresa a muchas de las personas que mantuvieron relaciones laborales con él. Y es que, al parecer, el productor y empresario tenía fama de mal pagador en el mundo del espectáculo y la televisión. Tras su arresto este martes 29 de junio por los supuestos delitos de estafa, integración en organización criminal, alzamiento de bienes y blanqueo de capital, artistas que trabajaron para él han comenzado a relatar los engaños que sufrieron.

El cantante Serafín Zubirí, contratado por Moreno en 2009 para participar en uno de sus programas, contaba en La Sexta que el productor nunca le pagó los 1.800 euros que habían pactado por su caché y que la empresa que le había contratado desapareció. Zubirí no emprendió acciones legales porque sabía que el proceso judicial sería largo y “no me merecía la pena”.

Otra productora propiedad de José Luis Moreno que también desapareció fue la que contrató al humorista Miguel Lago para el programa Esposados y nunca le pagó. Así lo contaba el propio Lago en el programa Todo es Mentira de Cuatro –en el que trabaja como colaborador–. Tras ocho años, Lago todavía no ha cobrado los 1.600 euros que le deben y, aunque envió varios correos reclamando el pago, tampoco denunció.

La que sí lo hizo fue la actriz Mónica Pont tras trabajar en una de las series de Moreno en 2013 y comprobar que no le pagaban los 986 euros de contrato transcurrido un tiempo. La actriz cuenta que tras poner la denuncia, la productora la contactó rápidamente para pedirle que la retirara porque me iban a pagar pronto. Sin embargo, Pont no recibió esa cantidad hasta dos años después.

Una de las primeras personas en denunciar públicamente esta conducta de José Luis Moreno fue la actriz Yolanda Ramos y, además, en la misma cara del productor. Lo hizo en 2014 en el programa que emitía entonces Telecinco Hable con ellas. “Usted me debe a mí 25.000 pesetas de las antiguas”, le dijo la actriz durante una entrevista que estaba teniendo lugar con Moreno. Tras la detención del productor el pasado martes, Yolanda Ramos publicó un irónico video en su cuenta de Instagram.

En 2013, el Juzgado de lo Social 41 de Madrid embargó la sociedad Gecaguma de José Luis Moreno para pagar 39.000 euros que adeudaba a ocho actores.

A estas acusaciones públicas se suman las declaraciones de su sobrino, el también productor Alberto Caballero, que reconocía en La Sexta que en los años en los que trabajaba con su tío en varias series de televisión "no se pagaba, se pagaba tarde y los proveedores no querían trabajar con nosotros".

José Luis Moreno, que ya ha sido puesto en libertad bajo fianza, también ha estado involucrado en tramas de corrupción como el [[LINK:INTERNO|||Audio|||5546c85fd7fef20c3f778222|||caso “Palma Arena”]], en el que estuvo imputado, aunque finalmente el juez archivó su causa; y en la “Gürtel”, donde fue acusado directamente por el extesorero del PP José Luis Bárcenas de haber donado al PP dinero que se incluyó en la contabilidad B del partido, pero no fue imputado.