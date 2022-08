El PP exige a Sánchez que se incluyan algunas de sus propuestas para apoyar el Plan de Ahorro Energético

El dirigente popular ha exigido a Pedro Sánchez que relea el real decreto de ahorro energético y que quite las "frivolidades" que se incluyen, como tener que quitarse la corbata, apagar escaparates o subir o bajar la temperatura, para que su partido pueda apoyarlo. En cambio, Bendodo ha resaltado la falta de "apuestas serias" como las ayudas al transporte por carretera o soluciones a la pérdida de empleos en la industria.

El Coordinador General del PP ha dejado claro que no apoyarán el Plan de Ahorro Energético si no existen modificaciones en él: "De entrada nuestra postura es 'no' porque es una improvisación, porque no se ha hablado con las autonomías ni con el PP", ha dicho Bendodo en rueda de prensa.

Por otra parte, ha precisado que el Consejo de Ministros del martes es una "oportunidad magnífica" para quitar esas "frivolidades" e introducir cuestiones que los populares le han hecho llegar al Ejecutivo y que no están recogidas en la norma. En tal caso, sí obtendrán el apoyo del Partido Popular en sede parlamentaria.

Sin embargo, Bendodo ha aprovechado para insinuar que el Partido Socialista no se sienta con el principal partido de la oposición "porque no les dejan sus socios". Aunque ha insistido en que tienen 24 horas para rectificar el documento y "buscar apuestas serias".

El mandatario también ha situado a su partido en contra de los "populismos" y a favor de que se hable del transporte en carretera y energía nuclear, por la que apuesta Europa, según ha comentado Bendodo antes de lamentar que el Gobierno no haya contestado a la propuesta energética del PP.

Lo que sí apoyarán los populares, según ha avanzado este dirigente, es el decreto de autónomos tras varias reuniones con asociaciones de autónomos. Por último Elías Bendodo ha aprovechado para lanzar un dardo al Gobierno que, según él, se ha dedicado a hacer oposición y atacar al PP y su líder mientras los españoles sufren las consecuencias de la inflación y la subida de impuestos.