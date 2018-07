Un estudio alerta de que en 2020 habrá 400.000 víctimas más de acoso escolar en España

El estudio, desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, abarca el periodo de julio de 2015 a enero de 2020 y para su realización han aplicado la modelización dinámica a través de ecuaciones en diferencias.

Los matemáticos han dividido en cinco categorías a la población escolar con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años: víctimas, agresores, defensores de los agredidos, colaboradores de los agresores y espectadores que no apoyan ni a unos ni a otros. En total, una población de 3.100.000 escolares.

Lucas Jódar, director del Instituto de Matemáticas Multidisciplinar y uno de los autores del estudio, ha explicado a Efe que construyeron el modelo matemático tomando como dato de partida referencias estadísticas oficiales de víctimas de 'bullying'.

También se tomaron como referencia diferentes factores socioculturales, demográficos y económicos, ha agregado Jódar, quien ha indicado que de ese modelo matemático se obtuvo la "posible evolución del número de individuos englobados en cada una de las subcategorías establecidas".

El estudio de los investigadores del IMM-UPV también señala que 388.072 escolares (9,83 por ciento) están clasificados como defensores de los agredidos, 1.232.196 (49,20 %) como indiferentes, 833.353 (21,11 %) como cooperadores y agresores, 725.530 (18,38 %).

El estudio permite conocer la evolución de cada uno de los grupos poblacionales cada seis meses y, según se desprende de la aplicación del modelo, de aquí a 2020 se producirían cerca de 100.000 nuevos casos de acoso escolar cada año "si nada cambia respecto al entorno legal en los centros y la actitud de los mismos hacia el problema", concluye Jódar.

El también profesor de la UPV, ha señalado a Efe que el acoso escolar, igual que la violencia machista, es un "problema oculto", ya que se producen más casos que los que se hacen públicos.

Además, los menores que practican violencia escolar hoy en los colegios "mañana, con grandísima probabilidad, lo harán contra su pareja o contra la sociedad", añade Jódar, quien afirma que la huella del acoso escolar en la víctima "le dura prácticamente toda su vida".

"Es un problema gravísimo y en los colegios de España no se hace nada, los profesores no se comprometen y los directores ocultan los casos para que no hablen mal del centro", ha señalado el investigador, quien ha lamentado que tampoco exista cobertura legal.

A su juicio, "leves medidas" como poner en todos los institutos carteles pidiendo a aquellos que conozcan algún caso de acoso escolar que lo denuncie, "produciría un efecto increíblemente positivo".

También ha señalado que aunque estas cifras de víctimas de acoso escolar en España parecen elevadas, en otros países como Francia se elevan a los 700.000 casos al año.

El trabajo elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV ha sido presentado esta semana en unas jornadas celebradas en la Ciudad Politécnica de la Innovación, parque científico de la UPV.