La estrategia de Bill Gates para cambiar el futuro de la humanidad

El cambio climático, la inteligencia artificial, la distribución de la riqueza o la erradicación de enfermedades son sólo algunos de los temas que Bill Gates aborda en una serie documental titulada 'What's next? The future with Bill Gates'.

A trav√©s de conversaciones con varias personalidades de la vida p√ļblica, el fundador de Microsoft comparte sus preocupaciones e inquietudes sobre todo lo que est√° por venir, algo que √©l denomina "cosas aterradoras" y que son la consecuencia de todos los cambios y problemas que se producir√°n en los pr√≥ximos a√Īos en la sociedad.

"No hay duda de que están sucediendo cosas aterradoras y parece que el cambio está llegando rápidamente, pero no debemos subestimar lo que sucede cuando las personas trabajan juntas y se enfocan en un problema. Estoy seguro de que las personas brillantes, especialmente los jóvenes, darán un paso adelante con grandes soluciones", comparte el multimillonario.

Y esa es la estrategia que, seg√ļn Gates, cambiar√° el rumbo de la humanidad: la soluci√≥n ser√° el compromiso que las personas tendr√°n que tener para involucrarse con los problemas.

"La clave es involucrarse en los problemas. Son simplemente demasiado importantes como para ser pesimistas o esconder la cabeza en la arena. Estos son problemas globales y deberíamos hablar entre nosotros sobre ellos. Es un momento crítico, pero si nos comprometemos, hay un camino hacia el progreso", asegura el magnate.