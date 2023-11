Este es el lugar de tu casa en el que debes evitar guardar los medicamentos

Normalmente, somos muchos los que en casa tenemos un lugar en casa donde guardamos todos los medicamentos. Y aunque hay recomendaciones que podemos tener más presentes, como almacenarlos en un lugar que esté fuera del alcance de los más pequeños, hay otras que pueden no estar tan claras.

Dado que cada año se registran miles de incidentes domésticos con los medicamentos, especialmente en niños, facilitamos una serie de consejos para mantener los medicamentos en casa de manera segura y en buenas condiciones

¿Cómo guardar los medicamentos?

Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es el lugar donde almacenar los medicamentos. Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el mejor lugar para almacenar los medicamentos en casa es un sitio fresco, seco, protegido del calor y de la luz. Por ejemplo, el cuarto de baño no suele ser un buen sitio, pues hay mucha humedad. Un sitio más conveniente puede ser un armario o un cajón, pero siempre fuera del alcance de los niños.

Otras recomendaciones que puedes tener en cuenta para asegurarte de que cuando vayas a usar los medicamentos se encuentren en buen estado son:

No dejar nunca medicamentos en las mesillas de noche, bolsos o en espacios abiertos.

Guardar los medicamentos similares (analgésicos o antiinflamatorios, antitusígenos, etc.) juntos.

Guardar los comprimidos y cápsulas en sus envases cerrados y con las instrucciones dentro de la caja, ya que facilitan información sobre sus componentes, indicaciones y cómo tomarlos.

Los jarabes, gotas o suspensiones orales es mejor guardarlos en la nevera (no en el congelador), siempre fuera del alcance de los niños.

Ten en cuenta las instrucciones de almacenamiento si recibe un tratamiento con algún tipo de medicación que precisa de condiciones especiales.

Si vas a realizar un viaje, no es aconsejable mantener los medicamentos en maleteros o habitáculos de los coches a pleno sol, porque se pueden alcanzar temperaturas muy elevadas.

Además, es recomendable revisar el botiquín doméstico cada 6-12 meses y evitar acumular demasiados medicamentos, pues así se disminuye el riesgo de la automedicación inadecuada o el uso de medicamentos caducados. Recuerda no tomar nunca pastillas de las que desconoces su contenido.

¿Qué hacer con los medicamentos caducados?

Por si alguna vez has dudado si usar un medicamento caducado o no, debes ser consciente que una vez que un medicamento ha superado su fecha de caducidad, no puede garantizar su estabilidad y puede perder su eficacia, por lo que lo más aconsejable es no tomarlo.

Existen casos con un menor riesgo, como tomar algún medicamento caducado tipo antiinflamatorio. Probablemente, no nos pase nada, pero sí que puede ser un problema si el medicamento se utiliza para el tratamiento de enfermedades crónicas o graves como la insulina para la diabetes o la nitroglicerina para la angina de pecho.

Recuerda que una vez abiertos, los medicamentos en formulación líquida (gotas, jarabes) o pomadas tienen un plazo seguro de utilización que está indicado en el envase. No debe sobrepasarse este plazo, pues aparte de perder eficacia, pueden contaminarse.

¿Cómo nos deshacemos de los medicamentos?

Los medicamentos también se reciclan. Si haciendo la revisión de tu botiquín doméstico encuentras medicamentos que ya no vas a usar o que están caducados, debes acudir a una farmacia para poder reciclarlos. Nunca debes tirar medicamentos a la basura o por el inodoro, ya que pueden contaminar el medio ambiente y las aguas residuales. En España existen más de 22.000 puntos SIGRE, son los contenedores blancos ubicados en las farmacias y autorizados por las autoridades para el correcto tratamiento medioambiental de estos residuos.