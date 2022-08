"Estás tan buena que eres como un sueño", la canción que Frank Cuesta le compone a Isabel Díaz Ayuso

"Puedes venir cuando quieras, estás invitada a venir, deja al novio primero por supuesto, vienes que yo te toco lo que sea... o sea que te toco cosas como esto". Así presentaba el mítico presentador su canción a la dirigente popular difundida en un vídeo de su canal de Youtube titulado 'Isabel Diaz Ayuso, qué buena estas'.

El mítico presentador de DMAX ya protagonizó una polémica la semana pasada por burlarse del acento catalán en un vídeo titulado 'Gabriel Rufián ya puede venir al Santuario'. En dicho vídeo colocaba una placa en la que ponía "Plaça de Catalunya". La riña se saldó con un cariñoso mensaje del diputado catalán a Frank Cuesta que respondía en Twitter con un "Cuando vamos?".

Esta semana era el turno para Madrid y el entrenador de tenis ha colocado la segunda placa en su 'Santuario' haciendo referencia a uno de los lugares más visitados de la capital: La Plaza del Sol. Para ello, el youtuber ha compuesto la siguiente canción dedicada a la presidenta madrileña.

Isabel Diaz Ayuso, que buena estas

“Me levanto a la mañana y veo tus ojos, morena, qué bonitos son. Yo me enamoro de nuevo de tu cuerpo cada vez yo te veo me enamoro de nuevo. Tú sí eres bonita, tú sí eres graciosa, tú no tienes peros, ay cuánto te quiero. Me vuelves loco, tú me haces bueno, y es que estás tan buena que eres como un sueño…”. Así comenzaba su canción Frank Cuesta, guitarra de juguete en mano.

“Te quiero a ti, te quiero así y no cambies. Te quiero a ti, te quiero así y que no cambies. No no no (...) Hola, mi niña, qué buena que estás”. De esta forma tan peculiar declaraba su 'amor' por la política. El vídeo ha llegado a estar en el número 12 en tendencias de Youtube y el canal del presentador supera los 2,6 Millones de suscriptores. La presidenta de la Comunidad de Madrid, a diferencia del diputado de ERC, no se ha pronunciado en redes sobre la polémica.