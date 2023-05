Estas son las carreras universitarias con los mejores y peores sueldos

Los grados vinculados a la Informática, Ingeniería y Salud son los que tienen mayores tasas de empleo y mayor porcentaje de ocupados con un sueldo mayor o igual a 1.500 euros, según U-Ranking, una iniciativa de Fundación BBVA e Ivie. Este estudio analiza los resultados laborales logrados en 2019 por los graduados en el curso 2013-2014.

Los estudios que mayor inserción laboral tienen, con una tasa de empleo del 96,3%, son los relacionados con el grupo Informática, de los que un 79,7% tiene un sueldo mayor o igual a 1.500 euros y un 89% trabaja en actividades relacionadas con sus estudios. Le siguen los titulados en ingeniería, industria y construcción y después los de salud y servicios sociales. En cambio, en la parte de abajo del ranking se sitúan Arqueología, de los 91 graduados sólo el 77% está trabajando, seguido de Historia del Arte, Conservación y Restauración, Bellas Artes y Gestión y Administración Pública.

Baja ocupación en puestos de alta cualificación

España tiene un porcentaje de ocupados en puestos de trabajo altamente cualificados inferior al 40%. La economía del país está especializada en sectores como la construcción, el comercio o la hostelería, que tienen un peso significativo y en ellos las profesiones altamente cualificadas son muy limitadas. Una parte importante de los universitarios no están trabajando en puestos que requieran una alta especialización, ocupan en cambio puestos de cualificación media o baja. Sólo el 64,3% de los titulados con estudios superiores españoles ocupan puestos de esta índole. Además, sólo el 54% de los titulados tiene ingresos superiores a 1.500 euros mensuales, más del 20% desempeñan tareas para las que no se requiere estudios universitarios y casi el 25% está en trabajos que no están relacionados con su especialización formativa.

Tasa de paro por Comunidades Autónomas

Según el informe, en 2022 los jóvenes entre 22 y 26 años con estudios universitarios tenían una mayor tasa de desempleo en Extremadura (29% de paro juvenil), seguido de Asturias (28,3%9 y Andalucía (27,2%). Por su parte, Navarra posee la menor tasa de paro con un 9,6%, le sigue Madrid (10,5%) y País Vasco (12,5%).

Comparación con Europa

Según U-Ranking, los titulados universitarios españoles tienen más problemas de inserción que sus compañeros europeos. La tasa de ocupación de los jóvenes recién graduados se sitúa entre 7 y 8 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea. En once países europeos el porcentaje de empleo supera el 90%, entre ellos: Países Bajos (95,2%), Malta (94,7%) y Alemania (93,8%). Sin embargo, en España no alcanza el 77%, por detrás se sitúan Italia (67,5%) y Grecia (63,5%).