Los españoles usan cada mascarilla tres veces más del tiempo recomendado

Las mascarillas se han convertido en un artículo indispensable desde el pasado mes de marzo, más todavía desde este verano, cuando todas las comunidades autónomas decretaron que su uso sería obligatorio para controlar la expansión de la pandemia de coronavirus.

Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, deben usarse un tiempo determinado y renovarse tras ese uso porque si no, dejan de ser efectivas. En el caso de las mascarillas quirúrgicas, no deben usarse más de cuatro horas seguidas, y en el caso de las FFP2, no más de ocho horas.

Importantes riesgos para la seguridad

Sin embargo, los españoles usan cada mascarilla desechable una media de 12 horas, tres veces más de lo aconsejado, según ha alertado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Este mal uso genera importantes riesgos de seguridad, ya que la capacidad de filtración queda mermada con el consecuente peligro para la transmisión del coronavirus.

Las mascarillas desechables se están usando 12 horas de media; las reutilizables, 13 horas (antes de cada lavado), y las FFP2, 21 horas, lo que supone, como mínimo, tres veces más de las horas recomendables.

De hecho, en el caso de las FFP2, un 20% reconoce que las usa más de 25 horas, según una encuesta realizada por la organización.

¿Cuánto cuesta renovar las mascarillas en una familia de cuatro miembros?

El uso óptimo de las mascarillas higiénicas no debería superar las cuatro horas, según el Ministerio de Sanidad. "El uso de cualquier mascarilla más allá del tiempo recomendado compromete la eficacia de su filtración y consecuentemente aumenta el riesgo de transmitir la Covid-19", alertó la OCU, que cree que este abuso responde, en parte, "a su coste".

El uso de mascarillas para una familia de cuatro miembros, con el IVA al 4%, supone un coste mensual mínimo 40 euros si usan las higiénicas desechables -empleando una mascarilla diaria-, tal y como advierte la OCU.

Según se prolonga el tiempo de uso de cada mascarilla, aumenta de forma proporcional la presencia de gérmenes en su superficie exterior, un riesgo añadido en caso de manipulación inadecuada de la mascarilla al quitarla y ponerla.