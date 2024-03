El emotivo mensaje del hermano de Kate Middleton a la princesa: "Escalaremos juntos esta montaña"

Después de meses de especulaciones y todo tipo de rumores y teorías acerca del estado de salud de Kate Middleton, este viernes, la propia princesa de Gales publicaba un vídeo en el que comunicaba que padecía un cáncer y que había comenzado a recibir el tratamiento correspondiente.

"Estoy bien y poniéndome más fuerte cada día"

"En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales", explicó Kate Middleton.

"Estoy bien y poniéndome más fuerte cada día, centrándome en las cosas que me ayudarán a curarme, en mente, cuerpo y ánimo", dijo la princesa.

El emotivo mensaje del hermano de Kate

La noticia ha generado un gran impacto en la sociedad y también en la familia de la princesa de Gales. Sin embargo, las muestras de cariño no han dejado de salir. Entre ellas, la de su propio hermano.

James Middleton es el hermano pequeño de Kate, tiene 36 años y en su cuenta de Instagram ha compartido una emotiva publicación acompañada de una fotografía inédita de ambos hermanos en su infancia.

"A lo largo de los años, hemos escalado muchas montañas juntos. En familia, esta también la escalaremos contigo", fue el mensaje que publicó en sus redes sociales.

En la familia de Kate Middleton hay tres hermanos: Kate, la mayor de 42 años, Pippa, la mediana de 40, y por último James, el pequeño, de 36 años.