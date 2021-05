La emotiva carta de la madre de las niñas desaparecidas, a su expareja: "No puedo creer que te haga feliz hacerles daño"

Han pasado ya tres semanas desde que se perdió el rastro de las pequeñas Olivia y Anna, después de que su padre, Tomás Gimeno, asegurara a su expareja que no volvería a verlas jamás y desapareciera en Tenerife. En busca de un soplo de esperanza, la madre de las niñas, Beatriz Zimmerman, ha publicado una nueva carta, aunque esta vez la ha dirigido expresamente hacia el padre de las niñas, apelando a su corazón y a la felicidad de sus hijas para que las devuelva a sus brazos.

"Sé que nunca les harías daño"

"Tomy, te escribo esta carta porque necesito que pienses con el corazón y no con la mente". Así ha arrancado esta carta la madre de las pequeñas, el único medio con el que puede ponerse en contacto con su expareja. En ella, Beatriz Zimmerman ha apelado a su pareja por el "gran amor" que tienen en común, sus hijas, a las cuáles sabe que nunca haría daño, y le ha pedido que no sea egoísta al arrebatarles el amor de su madre: "Lo nuestro no funcionó por diversas razones, pero eso no significa que nos tengamos que hacer tanto daño y sé que deseas lo mejor para ellas. Olivia y Anna son lo más bonito que nos ha pasado y siempre estaremos unidos por ellas".

"Sólo tú puedes ayudarlas a volver a mis brazos"

En este alegato, la madre también ha optado por hablar de la necesidad de que ambos permanezcan unidos durante los buenos y los malos momentos, por la propia felicidad de las niñas que "necesitarán a su padre y a su madre, fuertes y unidos". "Sé que lucharás por darles la mejor vida, al igual que yo. Pero no les arrebates ese derecho que tienen de disfrutar del amor de una madre", ha explicado. Además, ha incidido en que las niñas la necesitan y le ha pedido insistentemente que vuelva con ellas: "Lo peor que puede pasarle a un hijo es que lo alejen involuntariamente del amor de sus padres. Sólo tú puedes ayudarlas a volver a mis brazos".

"No pienses en mí, ni en ti, sólo en ellas"

Su expareja también le ha recordado que siempre quisieron darle la mejor vida a Anna y Olivia y le ha pedido que las mire y se pregunte, como padre, qué es lo que ellas necesitan ahora mismo. "No pienses en mí, ni en ti, sólo en ellas", le ha rogado, pidiéndole que no alargue la tortura porque sabe que "en el fondo deseas volver a verlas felices".

"No puedo creer que te haga feliz hacerles daño y separarlas de mí"

"Tomy, sólo te pido algo: quiérelas de tal manera que tengan lo que más necesitan, el amor de unos padres. Aún estamos a tiempo de reparar los daños y no marcarlas de por vida", ha razonado, implorando que deje el egoísmo a un lado: "No puedo creer que te haga feliz hacerles daño y separarlas de mí. Y si tú eres un infeliz, ellas no podrán crecer felices tampoco. Son unas niñitas inocentes con toda una vida por delante". Por último, le ha pedido que le dé alguna señal y que contacte con ella lo antes posible, como respuesta a sus plegarias.

La madre de Anna y Olivia: "Esto es una tortura, pero no podemos rendirnos"

Este nuevo mensaje de Beatriz Zimmerman se une a otras cartas y vídeos que la madre de las pequeñas desaparecidas ha compartido en redes sociales durante las últimas semanas. En una de ellas, publicada durante las últimas horas, la madre de Anna y Olivia mostraba su abatimiento por la dura situación que vive la familia y pedía que no se cesara en los esfuerzos por encontrarlas: "Yo también quiero desaparecer, no tengo fuerzas. Esto es una tortura, pero no podemos rendirnos".