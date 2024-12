Elisa Mouliaá carga contra el juez del caso Errejón: "Es una falta de respeto"

El juez Adolfo Carretero ha reabierto la causa contra el exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá. Ha citado a ambos a declarar el próximo 16 de enero a pesar de que la causa se paralizó provisionalmente en noviembre por la baja por maternidad de su abogada.

Tras la baja de su letrada, el juez archivó temporalmente el proceso. Si bien lo ha abierto y ha citado a ambos a declarar el mismo día.

"Hay mucha desigualdad y mucha injusticia"

La actriz ha denunciado que se reabra la causa y lo ha tachado de injusticia: "Yo tengo a mi abogada y creo que está en todo su derecho dar a luz (...). En cambio, cuando es por maternidad, hay muchísima desigualdad y mucha injusticia".

Mouliaá quería mantener a su abogada a pesar de su baja por maternidad, pero tras la decisión de reabrir la causa, es imposible. "El problema es que acaba de dar a luz y todavía está tomándose un tiempo" pero "es especializada, no coge a cualquiera y es buenísima" ha recalcado.

"He hablado para proteger a las mujeres"

La actriz ha calificado la situación como "una falta de respeto absoluta" porque "todas las mujeres tienen derecho a ser madres y a seguir ejerciendo".

La actriz, que ha confirmado que no ha hablado con Aída Nízar, ha expresado que "es muy injusto que se esté lapidando la situación, que se me esté lapidando a mí, cuando yo al final he hablado para proteger a las mujeres y para que no vuelva a suceder".