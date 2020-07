La educada discusión entre Pérez Reverte y Anabel Alonso por la expresión "me la suda"

¿Quién no se ha preguntado alguna vez qué significa la expresión 'me la suda'? Seguro que muchos, más de una vez. Pues este viernes, el escritor Arturo Pérez-Reverte, ha reflexionado sobre ella en Twitter provocando casi 10.000 'Me gusta' y originando una discusión lingüística con la actriz Anabel Alonso.

"La frase "me la suda", que escribo por primera vez en mi vida y no pronuncié jamás, es de una extraordinaria grosería. Pero dicha por una mujer (lo que ocurre cada vez con más frecuencia), es también absurda. En todo caso, sería "me lo suda" o "me las suda". O somos o no somos", ha publicado el escritor en la red social.

Unas horas después, la actriz le contestaba "A no ser que se refiera a la vagina, concha, almeja... femeninas todas. O a los senos o pechos, masculinos plurales ellos". Reverte, con la elegancia que lo caracteriza, le ha respondido unos momentos después: "Le agradezco que se tome el tuiteo en serio y aporte útiles variantes léxicas. Es lo bueno de tuitearse con gente educada. Consigue usted, lo que no es nada fácil, que la expresión suene más grosera todavía".

La discusión lingüística de ambos se ha quedado ahí, puesto que Anabel Alonso no ha respondido al último tuit del escritor, simplemente ha compartido su respuesta en su timeline con el mensaje "Cuánto me alegro Reverte".

Por su parte, Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a compartir su mensaje original, esta vez añadiendo lo siguiente: "Twitter es fascinante. O igual los fascinantes somos nosotros. De 650 comentarios a este tuiteo, más de un tercio razonan el asunto con toda seriedad".

