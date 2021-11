La dramática situación de quienes han perdido sus casas tras dos meses de la erupción del volcán en La Palma

El 19 de septiembre una inmensa columna de humo de más de 2000 metros se elevó en uno de los puntos más altos del valle de Aridane al suroeste de la isla. Aunque ya se había advertido de la altísima posibilidad de una erupción volcánica en esa zona, nadie daba crédito. Un río inmenso de lava comenzó a bajar por la ladera de Cumbre Vieja.

Los días pasaban, la lava sigue destruyéndolo todo. En algunos puntos se dejaba pasar a los vecinos pero lo que se encontraban, era terrible. Viviendas sepultadas bajo coladas de lava de más de 20 metros de altura.

Es imposible acceder a la parcela

Tras una semana la Unión Europea decide mover el ojo de los satélites del sistema COPERNICUS al suroeste de La Palma. Todos los días arroja una cifra. Más de 1000 viviendas destruidas. Las autoridades de la insulares son incapaces de cuantificar los daños.

La lava arrasa con todo

Viviendas, negocios, una iglesia centenaria o un campo de fútbol, los recuerdos de toda una vida y hasta la familia que tienes enterrada en el cementerio del pueblo. 7000 evacuados, mas de 400 en hoteles y el resto entre familiares y amigos.

Tu casa, tu vivienda. Quizás el trabajo de toda una vida esfumado de golpe con algo absolutamente inesperado. Casi irreal. Hay que conseguir o hay que construir viviendas. Primer problema: el suelo. No hay. A pesar de que La Palma tiene una superficie de más de 75 mil hectáreas y son 10 las afectadas, no hay suelo. Tras 3 erupciones en los últimos 100 años, los palmeros lo tienen claro. Que se proteja el cráter pero en el resto, que se deje construir.

Tenemos 30 metros de lava encima de la casa

Pero no va a ser tan fácil. Los planes de ordenación de los 3 municipios afectados, Los Llanos de Aridane, Tazacorte y El Paso son papel mojado. A veces se han tardado años en aprobar esos planes y en otras ocasiones. El Gobierno de Canarias decide comprar viviendas y las comienza poco después. Los adjudicatarios se encuentran con la realidad de la burocracia española. Tienen vivienda pero no tienen ni un colchón donde dormir en el suelo, no tienen agua y no tienen luz. La vivienda la entrega una consejería pero otra tiene que encargarse de amueblarla. El agua y la luz corre a cargo del vecino.

Vecinos hipotecados que han conseguido que el consorcio de seguros les indemnice

Y llegamos al segundo problema. Vecinos hipotecados que han conseguido que el consorcio de seguros les indemnice pero los bancos que les concedieron la hipoteca en su momento se niegan a ingresarles el dinero para asegurarse el pago de las cuotas pendientes. El Colegio Oficial de Registradores confirma que todo esto, es legal. Y claro, los afectados, no entienden nada.

No reconocemos ni el sitio en el que estábamos

Si nos ceñimos a la legalidad el seguro tiene que retirar lava que hay encima de las viviendas, algo inviable. Muchos afectados proponen que el estado expropie los terrenos sepultados y les indemnice y asuma de esta manera la deuda hipotecaria y para eso han emprendido una campaña para reformar la ley de expropiaciones de 1954.

La realidad es que de momento, mas de 2 meses después, todas las soluciones parecen una suerte de precipitación. Hay ideas, por ejemplo la de un grupo de arquitectos. Pretenden diseñar todo un barrio desde cero, cerca de la zona afectada y que se llame Cumbre Nueva. De momento es una idea, algo imposible pero también nos lo parecía lo de la erupción, y aquí estamos, 2 meses y 3 días después.