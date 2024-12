Dos meses de la Dana que lo cambió todo para miles de personas: "Está siendo una Navidad triste"

Este domingo se cumplen dos meses de aquel fatídico 29 de octubre que lo cambió todo. Dos meses después de una Dana que trajo consigo una riada descomunal que lo arrasó todo y se llevó por delante la vida de 227 personas (219 en la Comunidad Valenciana; 7 en Castilla-La Mancha; y 1 en Andalucía).

La vida cambió completamente para miles de personas en Valencia, personas a las que le llegó el agua hasta arriba y que todavía no han podido arreglar todo lo que hay que arreglar. Pero poco a poco, los valencianos van saliendo adelante.

Los vecinos de los pueblos arrasados se esfuerzan por seguir, pero hacerlo cuando la Navidad llena todo de luz y de color resulta muy difícil para quienes hay más oscuridad y blanco y negro que nunca. Tristeza, pesar, pero también cierta esperanza serían los ingredientes de esta Navidad en la zona cero, tal y como explica a Onda Cero Rafael desde Paiporta y Susana desde Alfafar.

"Han seguido las muestras de solidaridad con recogida de juguetes, material escolar, libros, cuentos, etc. Otras van casa por casa repartiendo turrones y felicitaciones a toda la población. Nos emocionamos con estas muestras de cariño que recibimos porque nada volverá a ser lo mismo en Paiporta", explica Rafael.

"Pero te das cuenta de que ese año tu barrio, tu pueblo o tu comarca no está viviendo la Navidad que debería, la que nos hubiera gustado tener. Estamos teniendo una Navidad triste porque sales a la calle y no hay ese trasiego de gente, así que está siendo muy rara, difícil y apagada, aunque intentes vivirlo de otra manera, no puedes", asegura Susana.

Más de 8.000 militares siguen trabajando en la zona

Por otro lado, también hay que prestar atención a los que siguen día a día trabajando para que los valencianos puedan recuperar su normalidad. Es el caso de los más de 8.000 militares que siguen trabajando en la zona cero y que son como de la familia para quienes viven como pueden en los pueblos afectados.

Para ellos también está siendo una Navidad diferente: 8.000 militares y 2.500 integrantes de la UME que están lejos de sus familias.

El cabo primero de la UME, Antonio Diosdado, ha contado también a Onda Cero que están acostumbrados a estar lejos de sus familias y que su prioridad es que los vecinos estén bien atendidos: "No es la primera Navidad que estamos fuera. Sabemos a lo que nos dedicamos. Estuvimos en La Palma hace poco y quieras que no alguna que otra Navidad hemos pasado destinados en alguna misión fuera de España. Es verdad que lo más importante no es que nosotros pasemos o no las fiestas fuera de casa, sino que la gente que se vio afectada pueda pasar estas fiestas con un poquito mejor de aspecto".

Unas labores que van a seguir realizando centradas en la búsqueda de desaparecidos, la retirada de lodos y el restablecimiento de los servicios públicos.