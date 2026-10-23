Dos detenidos y cargas policiales en Vitoria durante la protesta contra el desahucio de una familia con seis hijos menores

Centenares de personas se han congregado desde primera hora de este viernes en Vitoria para intentar paralizar el desahucio de una familia con seis hijos menores a cargo.

Desde este jueves por la tarde, multitud de vitorianos contrarios al desahucio se acercaron a la zona de la vivienda en el barrio de Sansomendi para acampar en las inmediaciones de la vivienda. El lanzamiento estaba previsto para las 10:30 horas de esta mañana, y hasta el lugar se ha desplazado la policía para dispersar a las personas acampadas.

Finalmente, la Ertzaintza se ha visto obligada a cargar contra algunos de los concentrados y se han vivido momentos de tensión que han derivado en la detención de dos personas que trataban de impedir el desahucio.

Los agentes, apoyados por Policía Local, han despejado la zona de acceso al portal, donde había numerosas tiendas de campaña, levantando a quienes allí se encontraban desde anoche.

Una familia vulnerable

El Sindicato Socialista de Vivienda había llamado a la movilización popular para frenar el desahucio, sin alternativa habitacional, de esta familia de ocho personas, con seis menores a cargo.

Este colectivo había realizado una convocatoria para acudir este viernes a las 9.30 horas, frente a la vivienda de esta familia, en el número 28 de la avenida de Los Huetos de la capital alavesa.

Según han explicado, esta familia llevaba años residiendo en la misma vivienda y han denunciado que la finalización del contrato de alquiler "amenaza con dejar a toda la familia en la calle".

Además, se da la circunstancia de que la familia propietaria del piso está también reconocida como vulnerable por los servicios sociales del ayuntamiento, así como el propietario de la vivienda, que también ha sido reconocido como vulnerable por los servicios sociales de Vitoria.

Un proceso de desahucio iniciado en 2021

Según informa la prensa local, los agentes tratan de dejar vía libre a la comitiva judicial para decretar el desahucio del piso. El proceso comenzó en 2021, pero se ha ido retrasando por la condición de vulnerabilidad de la familia.

Sin embargo, el propietario también se encuentra en una situación vulnerable, residiendo en una habitación de alquiler con su hijo y su mujer embarazada. Tras vencer el contrato en 2021, solicitó recuperar el piso para instalarse él mismo, al tratarse de su única propiedad. Tras la negativa de la familia a abandonar la vivienda, el propietario acabó recurriendo a los tribunales.