La directora del CNIO se niega a dimitir y culpa de las irregularidades a la gerencia

La directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Maria Blasco, ha anunciado que está estudiando presentar una denuncia ante la Fiscalía por la bicefalia del centro. Blasco se ha desvinculado de las irregularidades económicas del centro y ha responsabilizado al gerente, Juan Arroyo Muñoz, porque él es "quien tiene las competencias económicas y de contratación".

Blasco ha denunciado una "campaña de descrédito" contra ella y su gestión, y negó que vaya a dimitir de su cargo: "Quiero culminar mi trabajo".

Así lo afirmó en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que también afirmó que no quiere "acusar a nadie", pero si "dejar claro que yo no tengo las competencias de contratación y no manejo las cuentas". Además, sostuvo que en el CNIO ella es "la cara visible", pero hay un gerente "con graves imputaciones"

Apuntó que el gerente "nunca ha afirmado ante los medios que las cosas que se me imputan no son de mi competencia". Desde su entrada en 2011 a la dirección, cuando el gerente ya ocupaba su cargo, Blasco ha solicitado al Patronato del CNIO el cambio de este en varias ocasiones, pero nunca ha llegado a culminarse, según detalló.

Campaña de descrédito

La directora del CNIO denunció que existe una "campaña de descredito" contra ella y su gestión, sobre la que pidió al Patronato del CNIO que se investigue su origen. Además, aseguró que presentará una denuncia ante la Fiscalía por esta situación, que pedirá rectificaciones a diferentes medios de comunicación por las informaciones que publicaron, y que ha solicitado recientemente tener una reunión con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, para tratar estas cuestiones.

Al mismo tiempo, Blasco afirmó que ya pidió una auditoria al Defensor del Pueblo por su gestión y que realizó un informe sobre su contexto que fue solicitado por el patronato, que es el organismo encargado de su contratación y control de su gestión. También, se mostró paciente ante la próxima reunión del Patronato, del próximo 29 de enero, en la que se abordarán todas las informaciones y situaciones actuales. De igual forma, no hizo valoraciones sobre la decisión de la Junta de Castilla y León, como miembro del patronato, de pedir su dimisión en esa próxima reunión.

Descarta dimitir

Tras ser preguntada por una posible dimisión, la directora científica se negó a dimitir, afirmó que quiere "culminar" su trabajo y que quienes deben "abandonar" el centro son quienes se dedican "a otra cosa" en vez de a la investigación. Del mismo modo, tras la creación de la plataforma 'CNIO First' en la que se recoge un manifiesto que cuestiona el contrato de Blasco y se califica de "ilegal", la directora científica aseveró que su contrato "es legal" y que, además, "fue aprobado en el patronato por una unanimidad".

Sobre la presunta existencia de casos de acoso laboral en el CNIO, Blasco negó tener "noticia" de ninguna denuncia por acoso laboral y que, solamente, sabe de la existencia de un caso en el cual "no se podía determinar el abuso de autoridad". Por otro lado, en cuanto a las informaciones que apuntaron que Blasco habría realizado viajes familiares con dinero del CNIO, ella negó haber cargado "ningún gasto de mi familia" a las cuestas del centro.

Finalmente, la directora científica defendió el programa 'CNIO Arte', que fue criticado también por su gestión, y dijo que es un programa que "intenta una relación entre las comunidades" y que es "común en muchos centros de investigación".