El director de Oncología del Vall d'Hebron pide "seguir trabajando" para que no haya una sanidad para ricos y otra para pobres: "Esperemos que eso no pase"

El doctor Josep Tabernero, director de Oncología del Hospital Vall d'Hebron y del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) ha pasado por los micrófonos de Julia en la onda para hablar sobre los últimos avances que se han desarrollado en la lucha contra el cáncer. España juega "en la liga de los grandes" en este tema, en palabras del doctor.

Tras hacer un repaso por los 20 años del hospital Vall d'Hebron y comentar que es "un buen modelo" que su financiación sea tanto pública como privada, el doctor Tabernero se ha mostrado esperanzado para que "no haya una diferencia" entre sanidad para ricos y para pobres, por lo que ha pedido "seguir trabajando para que eso no pase".

Una gran rapidez para trasladar las innovaciones a los pacientes

En el Congreso Europeo de Oncología que se va a celebrar en Madrid, en el que se va a hablar sobre aspectos relacionados con los pacientes y la investigación clínica, nuestro país es "puntero" por varios motivos: "El sistema sanitario es robusto y bien estructurado y siempre ha habido una visión inconformista con los resultados". Esto se ha trasladado a una búsqueda constante de la perfección.

España en los últimos 20 años ha conseguido situarse en el mapa de la investigación oncológica mundial. El doctor Tabernero ha puesto como punto de partida el descubrimiento del genoma humano hace dos décadas, que ha permitido una mayor, mejor y rápida investigación sobre enfermedades como el cáncer de mama.

En el caso de la sanidad pública, es importante señalar que los avances y la puesta en marcha deben pasar una serie de filtros, desde las autoridades sanitarias europeas, pasando por el propio Ministerio de Sanidad y, al final, las comunidades autónomas. Pero a pesar de todo, el doctor destaca la "rapidez" con la que la innovación se traslada a los pacientes.

La tasa de superviviencia ha pasado del 35% a más del doble, aunque falta mucho por hacer

La vacuna de RNA mensajero es una de las innovaciones que se van a anunciar en este Congreso que, tal y como ha explicado el doctor Tabernero, "añade beneficio al tratamiento convencional con fármacos de inmunoterapia". También la inmunoterapia en forma de anticuerpos específicos o novedades en medicamentos que actúan en una proteína mutada en muchos pacientes con cáncer, la RASH.

Cuando el doctor Tabernero comenzó a trabajar en oncología, la tasa de supervivencia era del 35%, mientras que ahora se ha duplicado y en algunos casos ha llegado al 95%. Sin embargo, "hay mucho margen de mejora", porque el reto es llegar en 2030 al 70% en toda la Comunidad Europea, pero "hay disparidad entre los diferentes países", aunque España "está bien situada".

La importancia de la medicina de precisión

Aunque el cáncer "no va a desaparecer del mapa" porque es una enfermedad ligada al envejecimiento de los tejidos y la población cada vez vive más, la OMS apunta a que el 45% de los tumores podrían evitarse "si hiciéramos unos hábitos de vida completamente saludables". Por eso, el doctor ha puesto el foco en la prevención de las enfermedades que no se pueden eliminar: "Hay que diagnosticar cuanto antes y trabajarlas mejor".

Esto podría conseguirse con la "medicina de precisión" que permite "hacer el diagnóstico adecuado y dar el tratamiento adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado", aunque ha advertido de que no funciona en todos los pacientes ni es "una garantía", pero "como mínimo es un cambio".

Todavía hay tumores que no se detectan de manera precoz

El cáncer de mama es el que ha tenido un "avance más notable" en la historia, porque se diagnostica "de forma mucho más precoz", sobre todo gracias a las mamografías. Gracias a esta técnica se han podido descubrir tumores más pequeños y diferenciar los distintos tipos. "Cuando yo empecé a estudiar oncología había dos tipos de tumor de mama, hoy hay múltiples formas", ha resumido el experto.

En el caso de otros tumores, como el cáncer de páncreas o los tumores cerebrales, la supervivencia todavía es menor y el gran cambio vendrá cuando la enfermedad pueda diagnosticarse de manera "muy preliminar". A día de hoy, las técnicas "no son tan sensibles" para detectar las alteraciones en la sangre, y cuando aparezca la "biopsia líquida", todo mejorará. Por eso ha demandado "más tecnología ultrasensible".