Diego 'El Cigala' tras su declaración por un delito de malos tratos: "Seguro que son los dineros, las mujeres siempre quieren dineros"

LEER MÁS Muere un militar albaceteño en un salto paracaidista al agua frente a Cartagena (Murcia)

El cantaor madrileño Diego El Cigala ha quedado en libertad tras su detención en la noche de ayer en un hotel de Madrid y pasar la noche en una comisaría por la denuncia de su pareja de malos tratos continuados durante dos años, acusación que ahora investigará un juzgado de Jerez del Frontera (Cádiz).

El juzgado de guardia de Madrid no aprecia riesgo de fuga por lo que ha decidido que quede en libertad y ha trasladado el asunto al juzgado de Jerez, que será el que deba pronunciarse sobre la orden de alejamiento que ha solicitado la mujer, Dolores Ruiz Méndez, conocida como Kina Méndez.

El miércoles por la tarde, Méndez, con la que está en trámites de separación, acudió a la comisaría de Policía Nacional de Jerez para denunciar malos tratos continuados y explicó que lleva al menos dos años sufriendo violencia física y psicológica por parte del cantante, con el que tiene varios hijos en común.

En libertad tras declarar

A las once de la mañana de este jueves salió de los calabozos y horas más tarde, el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid, tras escuchar su versión, ha acordado su libertad, ya que no aprecia riesgo de fuga, y se ha inhibido en favor del Juzgado de Jerez del Frontera (Cádiz), donde reside la presunta víctima que ha denunciado. A su salida al ser preguntado por Europa Press El Cigala ha respondido: "Estoy muy contento, me voy pa' Málaga a cantar. Seguro que son los dineros, las mujeres siempre quieren dineros".