El devastador pasado de Matthew Perry por el que nunca pudo volver a ver 'Friends'

Matthew Perry, el eterno e inolvidable Chandler Bing en 'Friends', ha fallecido este sábado a los 54 años de edad en su casa de Los Ángeles. Aunque la Policía está investigando su muerte, varios medios de comunicación apuntan a que podría haber fallecido ahogado en su jacuzzi después de haber sufrido un infarto.

Al parecer, habría estado practicando deporte por la mañana y al llegar a casa envió a su asistente a realizar un recado. Cuando volvió a las dos horas, se encontró el cuerpo del actor y llamó al 911, que acudió al domicilio pero nada pudo hacer por él.

Según fuentes policiales citadas por TMZ, se ha descartado, por el momento, que se trate de un acto criminal y tampoco se han encontrado drogas en el lugar de la muerte.

El infierno que vivió Perry mientras rodaba 'Friends'

El conocido actor tuvo un pasado bastante oscuro que comenzó casi al mismo tiempo que le llegó el estrellato por 'Friends'. Perry tuvo un historial complicado de adicciones al alcohol y a las drogas, que le llevó a estar en varias ocasiones ingresado y que en 2018, casi incluso a perder la vida después de una perforación gastrointestinal y tuviera que ser ingresado y operado de urgencia.

En 2022, publicó su biografía 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' ('Amigos, amantes y aquello tan terrible') en la que relata todo lo que vivió abiertamente: ingresó en el hospital con apenas un 2% de posibilidades de sobrevivir y le pusieron una "máquina llamada ECMO, que hace que funcionen tu corazón y pulmones".

La razón por la que no pudo volver a ver 'Friends'

Perry comenzó a interpretar a Chandler Bing con apenas 24 años y el éxito de 'Friends' le catapultó a la fama de manera inmediata, algo que le afectó, ya que su forma de ser era de una persona tímida: "Soy tímido, estar en una serie que es vista por 30 millones de espectadores hizo que la gente se enterase de mi problema", explicó en una entrevista en The Hollywood Reporter después de que saliese publicado su libro.

La fama que adquirió con 'Friends' supuso un antes y un después en su vida, ya que fue durante esos años cuando empezó su adicción a las drogas y el alcohol. "Tomaba 55 Vicodinas al día y pesaba 128 kilos", reconoció el actor, que también afirmó en varias entrevistas que entre la tercera y la sexta temporada estaba "como ido" y no recuerda muchos de los momentos que vivió rodándola.

"Es por eso por lo que no puedo ver el programa", reconoció Perry, que también reveló que había llegado a consumir metadona, cocaína y cerca de un litro de vodka al día. Incluso, aseguró que era incapaz de recordar a qué era adicto según la época de 'Friends' que veía.

"Cuando tengo peso es el alcohol, cuando estoy delgado, las pastillas, cuando tengo perilla son muchas pastillas. Podía beber, tomar opiáceos, cocaína. Me di cuenta temporada a temporada por cómo me veía. Por eso no quiero verlo, porque eso es lo que veo", afirmó.