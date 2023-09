Se cumplen 20 años del estreno de 'Aquí no hay quien viva': una serie del montón bueno

Hace 20 años, un 7 de septiembre de 2003, nacía 'Aquí no hay quien viva'. Los telespectadores se adentraban en los rellano y viviendas de la ya mítica calle Desengaño 21, situada en el centro de Madrid. La ficción se coló en nuestras casas con una primera escena en la que Roberto y Lucía se mudaban a vivir al 3ºA. Todo esto mucho antes del 'vamos no me jodas' o el 'qué mona va esta chica siempre'.

Curiosamente, la serie se estrenó sin grandes expectativas pero poco a poco fue consolidando su éxito debido a sus carismáticos personajes, sus inesperados y brillantes guiones y un acompañamiento a través de las músicas y decoraciones que convirtió ANHQV en una marca propia.

Marisa, Concha y Vicenta se convirtieron en las abuelas de una España que sintonizaba 'radiopatio' en horario de máxima audiencia durante sus 90 capítulos que llegaron a alcanzar más de un 40% de cuota de pantalla. Su buen hacer ha hecho que la serie siga vigente a través de reposiciones y también en plataformas de pago como Prime Video, HBO Max y Netflix en las que se cuela habitualmente entre el top10 de contenidos más vistos.

Y sus clips triunfan en redes sociales como Tik Tok o Instagram. Como esa mítica escena en la que Emilio explica a Belén que es del montón bueno, cuando Mariano empareda a Paco en la obra de la casa de Mauri, cuando el propio Mauri y Fernando se hacen pasar por apasionados del fútbol ante Armando, o la mítica que Emilio comienza a fingir que reza a la meca para disimular ese "bájamelo" en referencia a un bebé que había aparecido en el portal. Difícil olvidar la venta del Mini de Andrés a Mauri, que se usa habitualmente de meme en redes sociales.

Cómo olvidar frases míticas como el 'Váyase señor Cuesta', 'Para hablar me levantan la mano y para fumar también me la levantan', "Deportes Guerra, campo, playa y sierra' o el 'Juan Cuesta, presidente de la Comunidad'.

Tras cinco temporadas la serie se despidió ya que las termitas comenzaron a devorar los cimientos del decimonónico edificio de Desengaño 21. Así lo comprobaron, Juan Cuesta, Mariano y Emilio que botando en el 1B desplomaron el suelo cayendo al videoclub. Mientras ellos caían, también se marchaba una serie qué es absoluta historia de España y cuyo humor sigue más vigente que nunca. Marcó a toda una generación que se identificaba con uno u otro personaje y ha conseguido que esa identificación siga intacta 20 años después.