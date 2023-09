La crítica de Rosa Peral tras el estreno de la serie de su caso y sus palabras sobre Úrsula Corberó

La serie sobre el caso de Rosa Peral, que se encuentra en prisión acusada de asesinar a su pareja en 2017, ha vuelto a poner el foco sobre la que era agente de la guardia urbana. Por ello en el programa de Antena 3, 'Y ahora Sonsoles', el periodista Carlos Quílez ha hablado en exclusiva con ella.

En pocas semanas la serie 'El cuerpo en llamas' de Netflix se ha convertirse en la serie del momento. Con Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez como protagonistas, la serie cuenta la historia del conocido como 'crimen de la Guardia Urbana'.

Con la serie lo único que veo es que vuelve a haber otro juicio

El crimen de la Guardia Urbana

Rosa Peral fue condenada a 25 años de cárcel por el asesinato de su pareja en el llamado "crimen de la Guardia Urbana". Todo sucedió el 4 de mayo de 2017, con la aparición de un coche completamente calcinado en el pantano de Foix, Barcelona. Dentro del maletero del vehículo se encontraba el cuerpo hecho cenizas de Pedro Rodríguez, un agente de la Guardia Urbana barcelonesa. Por el homicidio, Rosa Peral fue condenada a 25 años de cárcel, y su amante, Albert López, a 20 años de prisión.

Rosa Peral habla de la serie basada en su caso

La exguardia urbana ha roto su silencio en el programa 'Y ahora Sonsoles', donde ha vuelto a declararse inocente de este asesinato. Ha criticado que, tras seis años y medio desde su detención, aún se siga "hablando" del caso: "¿hasta cuándo hemos de continuar así, que más tiene que pasar?, la gente lo ha aprovechado: han hecho series, un libro, un programa, otro programa..." ha afirmado.

"Me están machacando", se ha quejado Peral, que cree que "ya cansa, ya es suficiente" y reclama su derecho a cumplir la condena que se le impuso por matar a su expareja como el resto de presos.

Lo que están buscando es el morbo sacando lo que dicen que es mi supuesta vida

También ha denunciado que no se haya "tenido en cuenta" a sus hijas: "Me están poniendo una condena extra porque esto que saquen va a quedar de por vida" ha afirmado.

Rosa Peral responde a las declaraciones de Úrsula Córbero

Peral ha atacado directamente a Úrsula Corberó, la actriz que la interpreta en la ficción, por sus últimas declaraciones en un programa de radio, donde calificó a Peral de "no normal y tóxica": "Es una persona con inseguridades, dualidades y mucha ambición. Tuve dudas sobre si coger el personaje, surgieron del respeto que me daba interpretar a alguien basado en una persona real", dijo la actriz..

"La protagonista de la serie decía que era un papel que le había costado hacer porque era un papel muy tóxico. Dime, ¿en qué momento se me ha juzgado por tóxico o no tóxico? No hay una sentencia en la que se me condene por tóxica o no tóxica" le ha dicho Peral a Quílez.