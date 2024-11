La crítica de Pérez-Reverte sobre Gladiator 2: "Me quedé dormido"

Lo que opina el escritor Arturo Pérez-Reverte nunca deja indiferente a nadie. Desde hace tiempo viene siendo habitual que exprese sus opiniones en redes sociales sobre temas políticos, sociales e incluso culturales, generando, en ocasiones, mucha polémica.

En esta ocasión, Reverte ha querido compartir con sus seguidores lo que le ha parecido la nueva película del director británico Ridley Scott: 'Gladiator 2'.

La secuela se ha convertido en uno de los estrenos más esperados del año. Las dos horas y media que dura Gladiator 2 tampoco han dejado indiferente a Reverte, quien ha dividido la película en tres partes.

"Anoche vi Gladiator II, pero no sabría decirles qué tal es. La primera media hora me divirtió, la segunda media hora me dio risa y durante el resto de la película me quedé dormido", ha publicado Pérez-Reverte en su cuenta en la red social X, antes Twitter.

Reverte elogia la actuación de Denzel Washington

Aunque por sus palabras pueda parecer que no le ha gustado mucho la secuela de Gladiator, en una respuesta a la pregunta de un usuario en X, Reverte ha elogiado la actuación de Denzel Washington. En su opinión, la interpretación de Denzel Washington es "estupenda, como todo lo que hace".

Asimismo, otro usuario de X le preguntaba por su opinión de Gladiator, la película del año 2000 protagonizada por Russell Crowe que ganó cinco Oscar. "Me gustó mucho", ha reconocido Reverte sobre la primera película.