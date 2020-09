Carlos Estévez Fraga: "Es imposible garantizar completamente que la vacuna del coronavirus va a prevenir la enfermedad al 100%"

El neurólogo de University College London y subinvestigador en la vacuna de Oxford remarca en 'Por fin no es lunes' que la inmunidad completa frente a la enfermedad "no se puede garantizar" e insiste en que son los científicos quienes deben anunciar los resultados y no los políticos.