Coronavirus en España: 13.716 casos totales, 558 fallecidos y más de mil altas hospitalarias

El Ministerio de Sanidad ha confirmado un total de 13.716 casos de coronavirus, 2.538 nuevos, un 18 % más en las últimas 24 horas, y 558 fallecidos.

El director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón, ha informado de que 774 pacientes se encuentran en UCI y hay 5.717 hospitalizados, una tasa del 42 %. La tasa de recuperación se sitúa en un 7,9 por ciento, una cifra que en la Comunidad de Madrid se duplica, con un 17 por ciento de pacientes que se han curado, ha explicado Simón.

Esto último es "normal" debido a que la región madrileña ha tenido un periodo de epidemia más largo de recuperación.

La tasa es de 28 infectados por 100.000 habitantes. El 43 % de todos los positivos de España registrados hasta ayer corresponden a la Comunidad de Madrid.

Ha confirmado que Sanidad trabaja junto con las CCAA en la planificación del despliegue de los test rápidos, que llegarán lo antes posible en una amplia cantidad. "Empezaremos inmediatamente a hacer las pruebas a las personas que tienen sintomatología". Ha indicado que lo importante de esto es asegurarse de que está bien integrado por los sistemas sanitarios, que tienen que valorarlo.

En cuanto a cómo evolucionará el número de casos confirmados asegura que "no tenemos claro cuánto van a poder incrementar los casos confirmados. La incidencia poblacional no la conocemos. Los primeros test trataremos que se hagan a una muestra representantiva de la población de interés y podremos ver cómo de diseminada o no está la transmisión del virus".

Piensa que se puede incrementar el número de casos positivos y que en ese caso habrá que explicar cuál es el impacto de este incremento en las evoluciones diarias que estamos dando.

En cuanto a la vacuna contra el coronavirus que China asegura haber desarrollado, el director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias asegura que "que exista no quiere decir que esté disponible".

"Una cosa es tener una vacuna disponible que tenga buena eficacia, pero tiene que ser segura que no produzca efectos secundarios". Además, opina que hay que tener capacidad de producción suficiente para satisfacer las necesidades globales.

