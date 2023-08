La conversación de Daniel Sancho con la hermana de Edwin Arrieta tras su asesinato: "Esto es una locura"

La hermana de Edwin Arrieta, Darling Arrieta, pide que el asesino de su hermano, Daniel Sancho, cumpla condena en Tailandia o Colombia, pero no en España. Asimismo, relata en 'Ahora Sonsoles' cuáles fueron sus últimos mensajes con su hermano. "Estábamos tan unidos, hablábamos siempre", lamenta.

Darling Arrieta recuerda que tuvo el presentimiento de que algo iba mal cuando su hermano dejó de responder al teléfono. Asegura que la última vez que habló con él fue hace ocho días, cuando la llamó para decirle que había llegado a Bangkok a las 20.30 horas.

"Ya el miércoles, mi papá me llama a las 11 de la mañana porque mi hermano siempre, a penas se despertaba con el sol, ya nos llamaba. Y eran las 11 de la mañana y mi hermano no había llamado", comenta. Por ello, comenzó a mandarle mensajes a las 14.00 horas preguntándole dónde estaba, pero no tenía señal.

No fue hasta las 23.00 horas cuando le comenzaron a llegar todos los mensajes que su hermana le mandó a Edwin, pero como no respondía insistió, "pero ese mensaje ya no entró", declara. Por lo que presume que "el celular lo encendieron a las 23.00 horas, entraron todos los mensajes" pero como insistió, volvieron a apagar el teléfono.

La conversación de Darling Arrieta con Daniel Sancho

Tras ello, Darling Arrieta comenzó una búsqueda de su hermano investigando con quién podría haber ido hasta Tailandia. Fue así cómo encontró el perfil de Instagram de Daniel Sancho, en el que había publicado una historia desde Koh Phangan, por lo que le escribió.

Sancho le confirmó que había estado con su hermano en la playa, pero que le perdió el rastro. "Le dije que cómo era posible que no hubiera reportado a la policía" su desaparición y el joven de 29 años le aseguró que se ducharía e iría a la comisaría. "Él me responde: Ay, Dios, esto es una locura, es una locura", sostiene la hermana.

Por otro lado, la hermana de la víctima alega que su madre exige dos cosas, la primera recuperar el cuerpo de Edwin para poder darle cristiana sepultura. En segundo lugar, requiere que Daniel Sancho pague por el asesinato, "es como si él se hubiese complacido de hacerle eso a mi hermano, como si hubiese sentido placer cuando él le estaba haciendo eso a mi hermano. Yo sufro cada segundo imaginándome que mi hermano estaba vivo cuando él le estaba haciendo eso", dice entre lágrimas.

Rechaza la pena de muerte

Sin embargo, rechaza la pena de muerte para Sancho, porque como cristiana sostiene que Dios es el único que puede dar y quitar la vida.

Declaraciones de la hermana de Edwin Arrieta