El Congreso aprueba la ley de bienestar animal que excluye a los perros de caza

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves 9 de febrero la polémica ley de bienestar animal que había abierto una nueva brecha entre los socios de Gobierno PSOE y Unidas Podemos a cuenta de los perros de caza. Ahora la ley será llevada al Senado para continuar con su tramitación.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se ha mostrado orgullosa porque nuestro país tenga por primera vez una ley que sirva "de paraguas de protección" que "empezará a terminar con la impunidad de la que han gozado los maltratadores".

Además, respecto a la reforma del Código Penal, Belarra alega: "Es un orgullo para mi ser ministra de un país que ama a los animales y los cuida y es mi voluntad, hoy y mañana, trabajar por su protección y bienestar". Según ha explicado conseguirá que se vea agravado el comportamiento de los "desalmados" que emplean la violencia contra los animales como instrumento para contra las mujeres.

¿Qué apoyos ha tenido la ley?

Finalmente, la ley ha salido adelante, tras un tenso debate en la Cámara Baja, con 174 votos a favor, 167 en contra y 7 abstenciones. Por su parte, el cambio del Código Penal sobre el maltrato animal ha recibido 178 apoyos, 165 votos en contra y 5 abstenciones.

Votos a favor: PSOE, Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, ERC, EH Bildu y la CUP.

PSOE, Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, ERC, EH Bildu y la CUP. Votos en contra: PP, Vox, Ciudadanos, PNV, PDeCAT, Más País, Coalición Canaria, UPN, Foro y PRC.

PP, Vox, Ciudadanos, PNV, PDeCAT, Más País, Coalición Canaria, UPN, Foro y PRC. Abstenciones: Junts, BNG, Compromís y Teruel Existe

Los perros de caza quedan fuera de la ley

La ley del bienestar animal ha supuesto un nuevo enfrentamiento en el Gobierno a cuenta de la inclusión o no de los perros de caza en el amparo de esta ley. El PSOE se mostraba en contra y Unidas Podemos se negaba a apoyarla si no se tenía en cuenta a estos animales dentro del texto, sin embargo, no ha sido hasta unas horas antes cuando la formación morada anunció su cambio de posición, por lo que finalmente estos animales han quedado excluidos.

700 abandonos diarios

Con esta nueva ley se pretende acabar con el maltrato y abandono animal, que Belarra cifra en 700 al día. Asimismo también se evita el sacrificio de los perros y gatos abandonados o que no han conseguido ser adoptados en las protectoras. Para luchar contra ello, se tomarán medidas para la identificación de los animales, además de generar un registro de criadores.

Aprobadas las enmiendas de Bildu y ERC

Dos de las enmiendas presentadas por EH- Bildu se han incluido en el texto aprobado en el Congreso. Una de ella impide derogar el régimen jurídico de tenencia de animales potencialmente peligrosos y la otra de ellas pretende mejorar la coordinación de los registros autonómicos de animales de compañía.

En el texto también iba incluida otra enmienda realizada por ERC sobre el tratamiento de los gatos y las colonias felinas. Quedarán al margen de ser reubicados o desplazamiento de los gatos, los que viven en libertad y supongan un impacto negativo a los espacios naturales protegidos y Red Natura 2000 o un impacto negativo a la fauna protegida o un riesgo para salud y la seguridad públicas o que sea incompatible con la propia preservación de la calidad de vida de los propios mininos.

Además, ERC se ha apuntado otra victoria tras conseguir que no se aplique en todo el territorio la enmienda transaccional que elimina ciertos requisitos para el transporte de animales de compañía mediante remolques o jaulas, destinados a actividades deportivas o lúdicas, incluidas las de caza.

Entre estas enmiendas también se encuentra la planteada por Unidas Podemos, por la que desaparece la disposición adicional séptima que hace referencia a las condiciones del mantenimiento de los cetáceos en cautividad.