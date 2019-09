La Universidad Complutense expulsa a dos estudiantes por una novatada

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha informado que dos estudiantes han sido expulsados por 15 días del colegio mayor donde residen y que se les ha abierto un expediente por participar en una novatada que fue grabada en vídeo y se ha hecho viral.

"Las novatadas están prohibidas en la Complutense. Por ello, los estudiantes implicados voluntariamente en el desagradable incidente han sido expulsados durante 15 días, a la espera de la resolución de la inspección servicios de la Universidad. No lo permitas", expresa la UCM desde su perfil en Twitter.

Asimismo, la Asociación de Colegios Mayores indica en un tuit que "la sanción de dos semanas es cautelar, mientras se resuelve el expediente de inspección de servicios que determinará la sanción definitiva".

En el vídeo se aprecia cómo un estudiante propina una fuerte bofetada a una alumna en el interior de una sala y ante la mirada de otros estudiantes, en lo que parece ser un rito iniciático al que los veteranos someten a los recién llegados que se incorporan al colegio mayor en el inicio de curso.

Según ha dicho a Efe desde la UCM, los expulsados son el estudiante que da el golpe y la alumna que recibe la bofetada, mientras otros residentes los grababan en un vídeo que, según varios medios de comunicación, fue grabado en el colegio mayor Diego de Covarrubias, dependiente de la Complutense.

La expulsión temporal se conoce después de que el Ayuntamiento de Madrid, la universidad y la Policía Municipal presentaran ayer la campaña "Di no a las novatadas", que pretende frenar estas prácticas, que, si se escapan de las manos, pueden constituir delitos contra la integridad física, contra la intimidad, así como de injurias o de amenazas.

Este tipo de delitos, contenidos en el Código Penal, pueden conllevar multas y penas de cárcel que oscilan entre seis meses y hasta seis años en función de la gravedad, pudiendo incluso los testigos de estas prácticas ser acusados de "omisión del deber de socorro".

Las novatadas crecieron el año pasado y se han hecho "más virulentas", dijo ayer la concejal del distrito de Moncloa-Aravaca, Loreto Sordo, al presentar la campaña. Además de mayor presencia policial en el entorno de los colegios mayores, la campaña incluye talleres, dípticos y cartelería con advertencias de que estas prácticas, que muchas veces empiezan tras botellones, pueden derivar en vejaciones, lesiones y vulneración de derechos.

En las charlas que se impartirán en colegios mayores, técnicos de Madrid Salud y agentes tutores de la Policía Municipal informarán de las sanciones y las "consecuencias penales" de estos actos. "Si eres víctima, no te calles" es uno de los lemas de campaña que incluye un vídeo, dípticos, charlas y cartelería en la que se puede leer frases como "No va de diversión. No va de tradición. No va de integración", para a continuación alertar: "No lo permitas. No hay excusas".