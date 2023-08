Cómo ver las perseidas 2023: el mejor sitio para verlas

Este fin de semana debemos levantar la mirada al cielo para apreciar un fenómeno astronómico que se repite cada año en el mes de agosto: las Perseidas, también conocidas como las Lágrimas de San Lorenzo.

Esta lluvia de estrellas fugaces o de meteoros empieza a ser visible sobre mediados del mes de julio, hasta aproximadamente el 24 de agosto. Sin embargo, el mejor momento para contemplar el espectáculo es en la noche del 12 al 13 de agosto, entre las 03:00 y las 05:00 horas de la madrugada. A continuación, te contamos el mejor sitio para disfrutar del cielo.

Dónde disfrutar de la lluvia de estrellas

La entidad encargada del turismo de estrellas, Fundación Starlight, ha publicado su lista de Reservas, donde comparte los mejores puntos para hacer astroturismo. En ella se indica que El Comapedrosa, el pico más alto del Principado de Andorra, es un lugar ideal para vislumbrar las Perseidas.

No obstante, si no te encuentras cerca de ese paraje, no te preocupes porque para observar los cuerpos fugaces brillantes sólo tienes que alejarte de las grandes ciudades, huyendo de la contaminación lumínica, y desplazarte a lugares con cielos despejados, como pueden ser la playa o la montaña. Eso sí, cuánto más alta se encuentre la ubicación, mejor será la observación.

Por qué se producen las Perseidas

Anualmente por estas fechas, la Tierra, que recorre su órbita alrededor del Sol, se cruza con la órbita del cometa 109P/Swift-Tuttle, el cual está compuesto de pequeñas partículas que se desintegran cuando entran en la atmósfera con una gran velocidad, convirtiéndose en una bola de fuego que va dejando un sendero de residuos espaciales luminosos.

Cuando nuestro planeta atraviesa los restos de dicha descomposición se origina la lluvia de estrellas.

De dónde proceden los nombres de este fenómeno

Hay dos maneras de referirse a la lluvia de estrellas que figuran en el cielo cada mes de agosto:

Perseidas: hace referencia al semidiós griego Perseo, que fue engendrado cuando el dios del cielo y del trueno, Zeus, utilizó la lluvia dorada para sufrir una metamorfosis y conseguir entrar a la habitación de la ninfa Dánae.

Lágrimas de San Lorenzo: se nombra así en honor al mártir español que fue quemado en la hoguera un 10 de agosto. Según se apunta, la lluvia de estrellas son las lágrimas que vertió al ser quemado vivo en la hoguera.

Las cuatro principales lluvias de estrellas anuales

Las Perseidas son una de las cuatro principales lluvias de estrellas del año, por detrás de las:

Cuadrántidas de diciembre.

Líridas de abril .