De no comer a ganar 1,2 millones en la Bonoloto: así ha cambiado la vida de una mujer que pedía limosna

Alea iacta est, la suerte está echada. Eso pensó una mujer que había apostado un solo euro en una administración de lotería en el barrio de La Florida, Alicante. Conocida por pedir limosna a las puertas de un supermercado, ha obtenido el primer premio concedido por la Bonoloto: un total de 1.271.491 euros.

Este también ha sido el premio más grande que ha repartido la administración de Mariángeles Torregrosa, que no se esperaba dar una cantidad tan grande de dinero. Para explicar cómo ha cambiado la vida de la premiada, Mariángeles ha realizado unas declaraciones en el programa Más Vale Tarde, emitido por las tardes en laSexta.

Un cambio radical

El premio ha ofrecido una segunda oportunidad a su ganadora. Tras enterarse de que tenía el boleto vencedor, la mujer "se quedó super nerviosa", no creyéndose que su suerte podía haber cambiado tan rápido. Cuando pudieron cerciorarse del resultado, la lotera explica que se quedaron "todos muy contentos, sobre todo ella". Tras dar el premio, sintió "una satisfacción inmensa" que la dejó "sin palabras (...) nos pusimos a llorar ella, yo, la gente que estaba aquí, todo el mundo".

Tras contar la intensa emoción que sintió ese día, menciona cómo la está viendo "todos los días", ya que se presenta allí día tras día. "Ven a vernos pero no me llores más, besarme me puedes besar, pero ya no llores más que no quiero llorar más" es lo que le repite cada vez que se presenta en la administración.

Lágrimas de felicidad

"No se puede imaginar cómo le ha tocado a ella", señala Mariángeles mientras cuenta que ha dejado atrás las "lagrimas de tristeza". Por el momento, la ganadora continúa realizando la misma apuesta de un euro, ya que si "ahora tiene la suerte de que le toque algo, va a repartirlo con la gente que siempre le ha estado ayudando".

Aun así, su recién encontrada vida millonaria no ha cambiado sus costumbres, ya que continúa frecuentando los mismos locales. Considera que las personas que los regentan son las que más le han echado una mano cuando lo necesitaba, y por lo tanto desea continuar apoyándolos.

Pero, ¿Qué planes va a tener a partir de ahora?. "No nos ha contado nada", lamenta la lotera, mencionando que cree que "está asimilando todo esto". Lo que si conocemos es que para poder realizar lo correcto con el dinero, ha buscado asesoramiento.