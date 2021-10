El chef Jordi Cruz responde a Ibai Llanos tras decir que su restaurante es caro: "No lo es si se compara con el precio de la luz"

Hace varios días, uno de los streamers más famosos de nuestro país, Ibai Llanos, compartió en sus redes un vídeo en el que narraba la experiencia de su visita al restaurante ABaC, propiedad del chef Jordi Cruz. En él, afirmaba que había sido "la comida más cara de su vida", lo que provocó un aluvión de mensajes hacia el cocinero en el que se criticaba el precio de sus platos.

Ante esta polémica, Cruz ha realizado un directo en Instagram para responder a Llanos. Considera que la palabra 'caro' puede tener varios significados, aunque el streamer ha cometido varios errores al analizar el ABaC.

"Entiendo que Ibai cuando cuelga el vídeo dirá ‘mirad, he ido al restaurante más caro de Barcelona’, pero, amigo mío, no es el más caro. Además, caro es una forma de hablar. Me raspa porque ir a un restaurante como ABaC no es como comprarse un bolso de Gucci", apunta el chef.

"225 euros no es un pastizal"

Ha dejado claro que no suele consultar su nombre en las redes sociales, pero que esta vez lo ha hecho y ha localizado miles de comentarios en los que se califica a su restaurante como "hachazo" o "pastizal", algo que para él, no es así.

El juez de Masterchef ha afirmado que entre sueldos, adquisición de materias primas y servicios, solo consiguen un 5% de beneficios.

"Sí que es verdad que ABaC es el que vale más dinero de los restaurantes que yo tengo. No es un restaurante para todos los días, pero que 225 euros es un pastizal... bueno si lo comparamos con el precio de la luz no, no es caro", ha manifestado.

En este sentido, reconoce que no es el restaurante más caro de Barcelona y en Francia, suelen tener unos precios como el suyo, aunque multiplicados por dos. Sin embargo, quita hierro al asunto y ha reflexionado: "No es una crítica. Gracias Ibai por venir a casa y por hacer ese vídeo, que yo me he reído y me ha gustado mucho cómo lo has hecho".