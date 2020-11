César Carballo sobre las vacunas contra el Covid: "No sabemos que resultados tendrán al medio y largo plazo"

El doctor César Carballo, colaborador habitual de La Sexta Noche, ha mostrado en varias ocasiones su opinión sobre la 'carrera' por encontrar la vacuna contra el coronavirus.

Hace una semana, al ser preguntado en el programa por los buenos resultados de algunas vacuna, Carballo se mostró reacio a ser uno los primeros ciudadanos en probar la primera vacuna que se distribuya. "No me gustaría ser el primero que se la ponga. No me gustaría ser el primero, seguramente habrá pasado todos los filtros, pero no es lo mismo poner a 20.000 que a 20 millones, vamos a esperar un poco. Si sale en enero, habrá que ver qué seguridad tiene".

No obstante, este sábado, Carballo se mostró más optimista, aunque cauto, ante la eficacia de la futura vacuna y valoró el Plan de vacunación que el Gobierno presentará el próximo martes en el Consejo de Ministros.

"Todos queremos que la vacuna funcione, pero yo creo que estamos aquí para informar a la gente de los que nosotros pensamos, sea políticamente correcto o no. Yo el otro día dije que no me quedaba muy clara la política de vacunación que vamos a tener. No sabemos todavía cuál es la vacuna que vamos a emplear y ya estamos diciendo que vamos a vacunar a la gente en enero". "Cuidado con las aprobaciones urgentes, las hemos visto con la hidroxicloroquina, con el Remdesivir... Eso se ha puesto en un protocolo clínico", señalaba el doctor.

Carballo insistió a lo largo de su intervención en La Sexta Noche en la importancia de que las autoridades sean "claras" sobre los efectos de la vacuna: "Lo que quiero es que la gente sepa claramente todo. Tiene una probabilidad, ya que estas vacunas se han probado durante seis meses y no sabemos que resultados tendrán al medio y largo plazo. De esto se debe informar a la gente y decirles claramente lo que hay. Si hay un fallo se debe decir: estas vacunas se han probado seis meses, no sabemos los efectos secundarios. Tenemos que ser transparentes con la gente y ver los riesgos y los beneficios que tiene".