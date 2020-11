Pedro Cavadas advierte sobre la vacuna contra el Covid: "Si queremos algo rápido habrá que aceptar que van a aparecer síntomas adversos"

No es la primera vez que los pronósticos del doctor Cavadas contrastan con el optimismo generalizado ante la evolución de la pandemia. El cirujano fue tachado de "alarmista" y "propagador de bulos" cuando en enero, antes de que la pandemia llegase a España, alertó de lo que venía: "Esto no va en broma".

"Es un virus que se contagia fácilmente, muy agresivo, y cuando en China - que no es el país más transparente del mundo -, aparentan transparencia desde el minuto uno, a mí me da qué pensar y me preocupa", decía entonces el doctor.

Muy crítico con la gestión del Gobierno

Cavadas también se ha mostrado muy crítico con la gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo español. El doctor afirmó en una entrevista en ABC que el peor error en nuestro país ha sido "ignorar temporal e intencionadamente su potencial magnitud y luego echar a correr desordenadamente para intentar apagar la cola del incendio a sotavento", aunque aseguró también que "no es patrimonio exclusivo de España".

En otra de sus declaraciones públicas, en este caso en el programa 'El Hormiguero', Cavadas apuntó directamente a Fernando Simón, señalando que quién haya controlado la gestión del coronavirus "lo ha hecho muy mal".

Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de anunciar, ante los buenos resultados de las vacunas de Pfizer y Moderna, que durante los primeros seis meses de 2021 "una parte muy sustancial" de la población española estará vacunada".

En la misma línea se pronunciaba este sábado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien adelantaba además, que la vacunación no será obligatoria. "Ya existe un alto nivel de concienciación por parte de la ciudadanía que permitirá que la vacuna tenga buena acogida por parte de la población, algo que "ya será suficiente". El ministro aseguró, además, que la intención es "tener a la mayoría de la población inmunizada" entre los meses de mayo y julio del mismo año.

"Si queremos una vacuna testada y segura, tendrán que pasar varios años"

En este sentido, el cirujano ha avisado de que "una vacuna en Fase 3 quiere decir que se está empezando para tener una vacuna dentro de unos años". "Si queremos algo seguro pasará mucho tiempo. Si queremos algo rápido habrá que aceptar que van a aparecer síntomas adversos", advirtió.

Según explicó el cirujano en 'El Hormiguero', "la realidad es que una vacuna para que esté, siendo realista, antes de un par de años no me lo creo". Este plazo contrasta con el dado por el Gobierno que asegura que el plan de vacunación contra el Covid-19 empezará en enero de 2021.