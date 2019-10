Cayetano Martínez de Irujo critica las proclamas proinmigración: "No puede venir todo el mundo a Europa, van a destrozar la sociedad"

ENTREVISTA EN LA SEXTA NOCHE

El aristócrata acudió a La Sexta noche, y entre otros temas, opinó sobre los discursos proinmigración. "Me hacen gracia los actores que hablan de inmigración. Tráete una familia a tu casa, no lo impongas al Gobierno porque es un tema muy delicado. Hay que tener humanidad, pero no puede venir todo el mundo a Europa porque aquí se vive muy bien y nos van a destrozar la sociedad porque no cabemos y nos quitan oportunidades".