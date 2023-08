Cayetana Guillén Cuervo, amiga íntima de Rodolfo Sancho, habla sobre el crimen de su hijo: "Es tan horrible"

Ha pasado ya una semana desde el ingreso en prisión de Daniel Sancho, el asesino confeso de Edwin Larrieta. Desde entonces, la historia tailandesa ha avanzado de la manera más macabra, el cirujano colombiano fue descuartizado en catorce partes y hubo premeditación en su asesinato, lo que ha hecho saltar las alarmas los medios españoles.

Ante esta oleada mediática, su padre, el reconocido actor Rodolfo Sánchez ha querido mantenerse al margen. Refugiado en su casa de Fuerteventura, confirmó estar "firme y tranquilo" y agradecía el cariño de los periodistas.

La situación ha llevado a que la pregunta obligada en eventos donde se dan cita las celebridades sea sobre esta situación. Personalidades como Lolita se muestran esquivas al hablar del tema pero la actriz Cayetana Guillén Cuervo, quien trabajó junto a Rodolfo en la serie 'El Ministerio del Tiempo', ha accedido a contestar a las preguntas que le hicieron en el photocall del festival 'Starlite' de Marbella.

La actriz se sinceró al ser preguntada sobre el terrible suceso: "No sé qué deciros, la verdad. Es tan grave y tan dramático y tan horrible que no sé qué deciros", coincidía con la brutalidad del caso. A su vez, recalcaba la amistad que guarda con el padre de Daniel Sancho: "Rodolfo es una persona muy cercana para mí, le quiero mucho, quiero mucho a su familia. Imaginaos, es alguien muy cercano".

A pesar de su buena relación, la actriz no se ha puesto en contacto con él, ya que entiende que está atravesando un momento muy difícil: ''Es todo tan terrible que no sé. No me he atrevido a invadir ni nada de nada. Es muy fácil hablar de los demás y de las desgracias de los demás, pero no tengo ni idea ni me atrevo a decir nada", ha sentenciado Cayetana.

Mientras tanto, los padres de Daniel han contratado al despacho de abogados Balfagón-Chippirrás y han designado a un portavoz para hablar con los medios de comunicación. En los últimos avances, su abogada, Carmen Bafalgón, ha compartido lo siguiente: Yo he dicho que eso no lo ha podido hacer él solo y lo he dicho desde el minuto uno. Entonces quiero ver sobre las declaraciones de él y las diligencias" planteando la teoría de que el asesinato se produjera por más personas.