Carrefour dejará de vender productos de PepsiCo en Francia ante el "aumento inaceptable" de sus precios

Carrefour considera que los precios de los productos de la multinacional estadounidense PepsiCo han sufrido "aumentos inaceptables", por ello dejará de venderlos en sus establecimientos. Entre sus marcas están Pepsi, Lay's, Cheetos o 7Up.

La cadena francesa ya ha comenzado a colocar carteles explicativos en sus tiendas donde: "Ya no vendemos esta marca debido a los aumentos inaceptables de los precios". Aunque todavía no ha aclarado si los artículos que todavía residen en sus baldas se retirarán o sencillamente no se repondrán una vez se agoten.

Pepsi por su parte, ya advirtió el pasado mes de octubre de que tenía previstos incrementos "modestos" de los precio este año. Por ello, sus previsiones de ingresos durante 2023 se revisaron al alza hasta en tres ocasiones. Además, la subida de precios no afectó a la demanda.

No es la primera vez que Carrefour actúa así. En septiembre del año pasado ya incluyó advertencias en productos de Lindt o Lipton, donde informaban que empresas habían reducido su oferta al mismo tiempo que elevaban los importes.