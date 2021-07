Camila Cabello lanza un mensaje 'body positive' tras las críticas hacia su físico

La cantante Camila Cabello ha sido de nuevo duramente criticada en redes por su cuerpo. El mes pasado ya había recibido comentarios desagradables por unas imágenes suyas en la playa de miami en bikini disfrutando del buen tiempo con su pareja, el cantante Shawn Mendes. Las recriminaciones que más se repetían es que tenía un aspeco "desmejorado". Numerosos fans salieron en su defensa para dejar claro que lo que se veía en las imágenes es un "cuerpo real".

No es la primera vez que la joven aguanta las opiniones ajenas en redes acerca de su físico. En otra ocasión, Camila Cabello volvió a ser acosada en redes por las instatáneas que tomó un 'paparazzi' en agosto de 2019. Recién hecha pública su relación con Shawn Mendez, la cantante de origen cubano pasó unos días en la playa junto a él. La noticia en aquel momento no fueron los primeros gestos cariñosos de ambos en público, sino otra vez el cuerpo de la joven. Las imágenes corrieron por las redes y muchos internautas criticaron duramente que la cantante tuviera celulitis.

Camila rompió su silencio con estas palabras a través de su cuenta de instagram: "Sinceramente, lo primero que sentí fue una inseguridad brutal al imaginar el aspecto que tendría en esas fotos. ¡Oh, no, mi celulitis! ¡No metí tripa! Pero luego me di cuenta de la realidad… Por supuesto que hay fotografías en las que salgo mal porque mi cuerpo no está hecho de piedra. De hecho, no es todo músculo". Explicó que el motivo de pronunciarse al respecto fue "su hermana" que está creciendo en una "sociedad digital donde se ven constantemente imágenes retocadas y editadas y piensan que son reales". Atajó su mensaje así: "es todo falso. ¡Y lo falso se está convirtiendo en la nueva realidad!".

Parece ser que sus 'haters' no se ensañaron lo suficiente con la joven en junio, que han vuelto a criticarla hace unos días por unas imágenes en las que sale haciendo deporte acompañada de su novio o comiendo fruta de un puesto tras el ejercicio. Las redes volvían a incendiarse con duras críticas hacia su físico por "tener barriga".

La cantante de 24 años ha explotado y ha decidido grabar una alegato en su cuenta de tiktok sobre 'body positive' y la irrónea idea de que todos los cuerpos deben ser 'perfectos'. "Yo estaba corriendo en el parque, ocupándome de mis cosas e intentando estar en forma y mantenerme saludable. Y llevaba un top que muestra mi barriga y no estaba disimulándola. ¡Porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no mete la barriga todo el tiempo!", comentaba algo enfadada.

Sus seguidores han aplaudido este gesto que da visibilidad a la pluralidad de cuerpos que existen lejos del canon de belleza normativo.