Cambio de hora octubre 2026: cuándo hay que retrasar los relojes y todo lo que conviene saber

Empieza la cuenta atrás para volver a la rutina del periodo invernal. En la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre, España llevará a cabo el habitual cambio de hora para entrar en el horario de invierno. Concretamente, a las 3:00 de la mañana las agujas del reloj se deberán atrasar hasta las 2:00 en la Península y Baleares y, en Canarias, a las 02:00 pasarán a ser la 01:00. Un ajuste horario que permitirá ganar una hora más de sueño pero, en cambio, a partir de la tarde del domingo comenzará a anochecer antes.

Aunque esta medida busca aprovechar la luz solar en los meses más fríos y optimizar también la energía, el cambio de hora tampoco se libra de críticas. En España se mantiene, como siempre, la polaridad entre la preferencia por un horario u otro. Además, cabe destacar que la amplia mayoría prefiere el horario de verano frente al de invierno, concretamente, solo el 22% de los españoles encuestados por el CIS prefieren el horario de invierno frente al 66% que prefieren el de verano. No obstante, pese a las quejas de la ciudadanía, estos cambios en los horarios no está previsto que se eliminen salvo nuevas normativas en Bruselas, ya que la próxima modificación en la hora ya está fijada para el 28 de marzo de 2027.

Cabe añadir que no en todos los dispositivos será necesario cambiar la hora de manera manual, ya que, actualmente, la mayoría de teléfonos móviles y otros aparatos digitales suelen actualizar la hora de forma automática. Aunque, como bien es sabido, sí que será necesario revisar los relojes analógicos y aquellos que no realicen el cambio de forma automática.

¿A qué hora anochece y amanece con el cambio de hora?

Con la llegada del horario de invierno, se distribuyen, como cada año, las horas de luz durante el día. Tras atrasar el reloj, las mañanas comenzarán antes, es decir, amanecerá sobre las 7:30 u 8:00 dependiendo de la zona geográfica. Sin embargo, este ajuste horario se pagará por las tardes, ya que el sol se pondrá antes, es decir, atardecerá a partir de las 18:00 -dependiendo también de la zona geográfica- y la oscuridad comenzará antes.

Alteraciones en el organismo: un 'mini jet-lag'

Cualquier variación en el horario habitual, aunque solo sea de 1 hora, puede desajustar el reloj interno de cada uno. Esto se debe a que este 'reloj interno' regula la segregación de melatonina, por lo que el cambio horario puede producir un efecto similar al 'jet-lag'. Además, un cambio en la hora también altera el proceso de adaptación al nuevo horario. Un cambio, tanto para el horario de invierno como el de verano, que puede traer consecuencias como insomnio o problemas de salud relacionados con condiciones médicas metabólicas. Ante esto, los expertos recomiendan ser previsores y adaptar la alarma desde el primer día de cambio de horario a nuestra rutina.