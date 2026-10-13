Cuándo es el cambio de hora: el día en el que se pasará al horario de invierno

Queda poco para que se haga de noche a media tarde. El próximo 25 de octubre los españoles vivirán el cambio de horario para adaptar la rutina al periodo de invierno. Durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre, la Península e Islas Baleares retrasarán el reloj, de forma que a las 03:00 pasarán a ser las 02:00. Mientras, en Canarias, la modificación será a las 02:00 para que el reloj marque la 01:00. Esta medida, vigente desde la posguerra, tiene como objetivo optimizar el consumo de electricidad durante los meses de menos luz solar.

Es por eso que la eliminación de esta medida sigue generando división en la sociedad, ya que unos prefieren el horario de verano y otros el de invierno. Concretamente, según el CIS, solo el 22% de los españoles encuestados sobre este asunto prefieren el horario de invierno frente al 66% que prefieren el de verano. Además, cabe destacar que el cambio de hora sigue vigente y no se espera su supresión pese a los debates en la Unión Europea y a que el BOE mantiene la normativa.

Cuándo será el siguiente cambio de hora

Como se ha comentado, la polémica para la abolición del cambio de hora sigue parada en el ámbito europeo, por lo que, como cada año, que se retrasen los relojes este octubre de 2026 no significa que sea la última vez que se vaya a hacer. De acuerdo con el calendario del BOE, la próxima vez que se haga un cambio de horario será el próximo 28 de marzo de 2027, día en el que se dará la bienvenida al horario de verano.

Cabe añadir que no en todos los dispositivos será necesario cambiar la hora de manera manual, ya que, actualmente, la mayoría de teléfonos móviles y otros aparatos digitales suelen actualizar la hora de forma automática. Aunque, como bien es sabido, sí que será necesario revisar los relojes analógicos y aquellos que no realicen el cambio de forma automática.