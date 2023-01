Cada cuánto hay que pasar la ITV: la multa por no tenerla en vigor

Revisar periódicamente nuestros vehículo es una inspección obligatoria que sirve para saber que si los turismos están en condiciones de circular.

Durante la Inspección Técnica de Vehículos se comprueba el estado de conservación exterior, el acondicionamiento interior, alumbrado y señalización, se hace la prueba de emisiones, frenos, dirección, ejes, ruedas, neumáticos y suspensión, motor y transmisión y diagnóstico OBD. Según el tipo de fallo, pueden impedir que nuestro vehículo siga en circulación.

Cada cuánto hay que pasar la ITV

Circular en la vía pública sin haber pasado la ITV puedo implicar una sanción económica, al igual que incumplir los plazos. Si nos pasamos del plazo, el vehículo llevará la ITV caducada y no podrá circular por la vía pública. Sin embargo, si el vehículo está estacionado no incurriría en ninguna infracción y no sería sancionado.

Plazos

En cuanto a la periocidad, los coches están exentos de pasar la ITV los cuatro primeros. A partir de ahí deberán pasarla cada 2 años hasta que el vehículo tenga diez años que deberá realizar la prueba anualmente.

Novedades en 2023

Con la nueva normativa avalada por el Gobierno, se han introducido algunos cambios con respecto al intervalo de tiempo con el que los vehículos tendrán que pasar la inspección. Ahora, algunos vehículos tendrán que hacerlo cada seis meses.

Los turismos afectados por este cambio son los vehículos ligeros destinados a la carga de mercancías, con una Masa Máxima Autorizada no superior a los 3.500 kilos y con una antigüedad de más de 10 años.

Multas

Las sanciones con la nueva ITV 2023 se recogen dentro de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y van desde los 80 euros a los 500. Estas son: