El bono de alquiler no llega a los jóvenes: Solo el 0,6% recibió la ayuda el año pasado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes una medida para intentar paliar la grave crisis de vivienda actual: el Bono de Alquiler joven. Una inyección de 200 millones de euros destinados a la ayuda al alquiler. Pero esta medida no es nueva. Se trata de la prórroga de una convocatoria que ya tuvo lugar en 2022 y 2023.

Los principales afectados por la crisis habitacional, los jóvenes, ven esta medida "insuficiente". El Consejo de la Juventud (CJE) cree que el 'Bono de Alquiler Joven' no es eficaz "ante el mayor problema de toda una generación". Consideran que la prestación solo beneficia a los rentistas y hará que los precios del alquiler sigan subiendo.

Solo el 0,6% de los jóvenes recibieron el Bono de Alquiler

En las anteriores convocatorias el Bono de Alquiler joven apenas llegó al 0,6% de los jóvenes. De las 110.000 personas que los solicitaron, solo recibieron la ayuda 57.000 jóvenes, por lo que solamente se concedió a la mitad, según un informe del Consejo de la Juventud. Un porcentaje ínfimo frente a los más de nueve millones de jóvenes entre 18 y 35 años que son potenciales beneficiarios.

Entre los fallos de la medida están los "irrealistas" requisitos para solicitar la prestación. El alquiler del piso no debe superar los 600 euros al mes o los 300 la habitación, cuando el precio medio del alquiler en España ya supera los 1.000 euros y los jóvenes cobran de media un salario que ronda los 1.200 euros mensuales.

El caos administrativo en la gestión de la prestación por parte de las comunidades autónomas o incluso el bloqueo de la misma, también ha contribuido al fracaso de esta medida. Por ello, desde el CJE destacan la necesidad de que el Bono de Alquiler vaya acompañado de otras medidas más ambiciosas y prolongadas en el tiempo como la regulación del precio del alquiler, acabar con el alquiler turístico y penalizar las viviendas vacías para aumentar el parque residencial.

Los economistas, por su parte, coinciden en que la solución no pasa por el intervencionismo del Gobierno, sino por aumentar la oferta y apostar por el alquiler social.

Sumar se desmarca del Bono de Alquiler de Sánchez

El socio de Gobierno del PSOE, Sumar, se ha desmarcado del Bono de Alquiler joven anunciado por Sánchez. Yolanda Díaz, líder de Sumar y ministra de Trabajo, se opuso rotundamente a la medida solo unas horas después de que el presidente lo anunciase.

Díaz ha sido categórica en su rechazo a la medida. Desde su perspectiva, entregar ayudas directas al alquiler no solo es insuficiente, sino contraproducente. La solución no es "dar dinero a los rentistas", ha zanjado Díaz en el eventoWorld in Progres. Para ella, el bono es un parche que no resuelve el problema estructural del acceso a la vivienda y, peor aún, podría agravar la especulación al inyectar dinero que, en última instancia, podría ser absorbido por los propietarios en forma de subidas de precios.