"Bienvenida a vuestra casa, a la Armada". El Comandante Director de la Escuela Naval de Marín a la princesa Leonor

Acompañando a sus padres, los Reyes, la princesa de Asturias ha visitado por primera vez la que será su casa durante el próximo curso: la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) donde se incorporará a la Armada a finales de agosto. Leonor de Borbón ha seguido la ceremonia de entrega de Despachos, en la que el Comandante Director de al Escuela, el capitán de navío Pedro Cardona Suances, ha advertido que la seguridad de un país nunca está ganada y que como dijo el admirado Blas de Lezo: "Una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden".

Especial significado han tenido hoy las palabras del Comandante Director al dirigirse a la princesa de Asturias. "Bienvenida, Alteza, a la que será su casa siempre, a la Armada". "No se me ocurre mejor manera para comenzar esta singladura con nosotros" que participar en este acto solemne. Al calificar a sus compañeros como un grupo de "incalculable valor", Pedro Cardona le ha asegurado a la princesa que encontrará "no solo el cariño, el apoyo y la ayuda que brindamos a los nuevos", sino también un grupo de personas "que se deben a los españoles con respeto y lealtad". "Tenéis ya en ellos lo que pedisteis el día de vuestra mayoría de edad, confianza, y una segunda familia".

Leonor llegará a finales de agosto a la Escuela Naval

La princesa de Asturias ingresará a finales de agosto en la Escuela Naval de Marin, en Pontevedra, para seguir completando su formación militar tras haber alcanzado el grado de Alférez en la Academia General Militar del Ejército de Tierra. Accederá como guardamarina, integrada en la promoción que inicie sus estudios en el tercer curso. Seguirá de este modo el plan de estudios diseñado para ella, que incorpora las materias más relevantes para su formación.

Quizá el momento más importante en este año que le espera a la princesa en la Armada será la travesía que realizará a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián Elcano desde Cádiz. Será el crucero de instrucción número 97 de este histórico navío, y ya son numerosos los países que han solicitado que la princesa haga puerto en su territorio.