Belicena retoma las pruebas PCR masivas tras el brote de coronavirus en Granada

La Consejería de Salud ha retomado este miércoles en Belicena, núcleo del municipio de Vegas del Genil (Granada), las pruebas PCR masivas iniciadas ayer -cuando se llevaron a cabo unas 365- a raíz del brote detectado en el velatorio y el entierro de una joven de 17 años. Aunque de momento la Junta ha confirmado seis contagiados por COVID-19, fuentes de la administración andaluza han avanzado -a la espera de que se publiquen los datos oficiales- que los primeros resultados son buenos y que los positivos serían mínimos para lo que podría haber supuesto este velatorio multitudinario, que tuvo lugar en el tanatorio de la localidad vecina de Santa Fe.

Tras las 365 llevadas a cabo este martes en el Centro de Interpretación de la Vega, en Belicina, a las 7 horas de esta mañana se han retomado en esta misma ubicación las pruebas PCR masivas, que prevén mantenerse hasta las 11.00 horas, según la Junta, que ha indicado que después se le harán en el antiguo Hospital Clínico de Granada a quien pueda necesitarlas y las solicite.

Aunque de momento no ha trascendido el origen exacto de este nuevo brote, las fuentes han apuntado a la posibilidad de que la joven fallecida se hubiera contagiado en el hospital y, a partir de ahí, también sus familiares más directos.

El alcalde de Vegas del Genil, Leandro Martín (PSOE), ha dicho en Más de uno con respecto a los test masivo que "el sentido común debe imperar", por lo que pide a aquellos vecinos que no acudieron al velatorio y que no tengan un riesgo real porque no tuvieron un contacto directo con el foco que no acudan a hacerse el test PCR, ya que pueden contagiarse en la propia cola. "El que no haya estado y no tenga nada que ver que siga con su vida", dice.

Aunque insiste en que es la Junta de Andalucía la que va a proporcionar los test PCR y confirma que se harán tantos como haga falta.

