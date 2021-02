Un bebé sufre una lesión cerebral a causa de un mal diagnóstico al creer que era covid

LEER MÁS Piden ayuda para un bebé malagueño en Oxford

Hugo es un bebé de poco más de un año. Nació el 3 de noviembre de 2019 en Cartagena y, como indica 'La Opinión de Murcia', estaba "completamente sano". Un mal diagnóstico tras creer que el pequeño sufría coronavirus le ha causado una lesión cerebral.

En marzo de 2020, en pleno confinamiento, el pequeño comenzó a tener fiebre, conjuntivitis y eritemas. Su madre llamó al médico, pero le dijo que por la situación de colapso en los centros sanitarios era mejor que no acudiera a consulta, puesto que era posible que el niño fuese positivo en coronavirus.

Le recetó Apirteral para calmar la fiebre y suero fisiológico para los ojos. Sin embargo, los síntomas no desaparecían y sus padres decidieron llevar al bebé a un médico privado de la ciudad, quien determinó que Hugo tenía un virus, aunque en ese momento todavía no se podía asegurar que fuese coronavirus.

¿Qué es el síndrome de Kawasaki?

Cuando parecía que el niño se había recuperado, el 27 de diciembre, cuenta su madre para este diario de Murcia que el corazón de Hugo dejó de latir en sus brazos sobre las dos de la mañana, tras una noche vómitos.

En el hospital Santa Lucía consiguieron que volviese a tener pulsaciones y le estabilizaron. Fue ahí cuando le detectaron aneurismas "gigantes" en el corazón y descubrieron que padeció el síndrome de Kawasaki.

Esta enfermedad rara se podría haber curado con su tratamiento adecuado, que no se hizo porque se creyó que era coronavirus.

La situación del bebé

Hugo pasó el síndrome y actualmente no lo padece. No obstante, tiene graves secuelas que no le dejan llevar una vida normal. "Puede oír y sentir, pero no consigue conectar con las personas, mirarlos, ni reír ni llorar. No puede sostener su cabeza, ni mover brazos y piernas", cuenta la progenitora para 'La Opinión de Murcia'.

El pequeño necesita ayuda

Los familiares del pequeño han iniciado una campaña para recaudar fondos y financiar los tratamientos de rehabilitación, que "no bajan de los 1.600 euros al mes".

De momento, a través de la venta de una pulsera del latido del corazón de Hugo, han conseguido recaudar 5.000 euros.