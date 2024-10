Beatriz de Vicente, sobre la acusación de Mouliaá a Errejón: "No me digas que una red social es un espacio más seguro para denunciar"

"Hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón y quiero denunciarlo". Así denunció Elisa Mouliaá a Íñigo Errejón en su cuenta de Twitter, con una frase que comenzó todo un proceso del que había sido portavoz de Sumar y había anunciado su dimisión apenas unas horas antes, también en redes sociales.

Poco después, se irían conociendo detalles que apuntaban a Errejón, como el contenido de la denuncia y los mensajes que la actriz intercambió con una amiga el día después de la presunta agresión. Mouliaá declaró que cuando empezaron los hechos se encontraba en "una fiesta que organizaba una amiga y su novio" y acusó a Errejón de tener una "actitud dominante" y de "invadirla" en varias ocasiones.

No obstante, la manera de hacer pública la denuncia le ha valido muchas críticas a Mouliaá. Por ejemplo, Beatriz de Vicente ha criticado en 'Más vale tarde' de laSexta la forma en la que la actriz ha sacado a la luz el caso. "Si vas con tu anonimato a un juzgado, no te expones en redes sociales y pones una denuncia, puedes pedir que se te aplique la ley de protección de testigos y peritos", afirmó la abogada.

"Puedes denunciar en un juzgado sin que se haga pública tu identidad, si la publicas en redes sociales está más expuesto", comenta Beatriz de Vicente, que también considera que no puede ser más seguro un tuit que una denuncia formal en el juzgado: "No me digas que una red social es un espacio más seguro que un juzgado para denunciar, porque no es cierto".

La denuncia de Mouliaá contra Errejón

La denuncia fue la primera que se presenta ante la Policía Nacional contra el exportavoz de Sumar. En ella, Mouliaá declara que cuando empezaron los hechos se encontraba en “una fiesta que organizaba su amiga y su novio”, a la que fue invitado Errejón “por educación” debido a que llevaban casi un año en contacto.

En el documento se detalla que Errejón “torna en actitud dominante y le impone tres reglas” a la actriz: que no se alejase de él más de 20 metros y regresase en un minuto y que esa noche le daría un beso.

Según apuntan las declaraciones, Errejón le habría dicho a Mouliaá que “la tercera regla” la iba “a romper ahora mismo”, mientras ambos se situaban en un ascensor. Ahí, la denuncia recoge que el exdiputado “agarró (…) fuertemente de la cintura y la comenzó a besar” de una forma violenta, introduciendo la lengua en la boca de la actriz.

Además de lo sucedido mientras ambos se encontraban en el ascensor, el texto recoge que Errejón introdujo a la actriz en una de las habitaciones de la casa, la cual “cerró con pestillo” con el fin de que Mouliaá no pudiera salir. El exdiputado tocó a la actriz por diferentes partes de su cuerpo, especialmente “en la zona de los pechos y de los glúteos” mientras le repetía frases lascivas; “cómo me pones”.

La denuncia relata que el hasta ayer diputado de Sumar, Íñigo Errejón, la agredió sexualmente al menos en tres ocasiones en la misma noche de septiembre de 2021, cuando sucedieron los hechos.

Las actuaciones denunciadas ocurrieron en un ascensor de camino a la casa, en una habitación de la fiesta que el entonces diputado cerró con pestillo y, por último, en el domicilio de Errejón, donde la mujer tuvo que decirle: "Solo sí es sí. Parece mentira que me esté pasando esto contigo".

Yolanda Díaz defiende la actuación de Sumar

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que el pasado jueves "expulsó de sus funciones" en Sumar a Íñigo Errejón a las 48 horas de la denuncia hecha pública por la periodista Cristina Fallarás, y que no actuó con el caso de verano de 2023 porque, tras preguntar a Podemos y Más Madrid, le dijeron que se había investigado y archivado.

Según ha relatado, el martes 22 de octubre tras intervenir en el Congreso le informan del testimonio publicado por Fallarás, que apunta a su portavoz parlamentario, y al día siguiente por la tarde, tras participar en la cumbre hispano portuguesa celebrada en Faro, llamó a Errejón que, según asegura, asumió los hechos. "Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida", ha reconocido.

Y el mismo jueves, sin que medie expediente disciplinario alguno, le comunica su expulsión de todas las funciones. Pero fue el propio Errejón quien hace público un comunicado en redes sociales que ella no comparte "en absoluto".

En cuanto al caso que circuló en redes sociales en verano de 2023 en Castellón, ha dicho que no llegó a intervenir porque preguntó a Podemos y Más Madrid, formación que abrió una investigación interna. Y luego comunicaron a su equipo que el expediente se había cerrado y que la denuncia se borró. "Nunca más volví a saber nada de este hecho", ha zanjado.