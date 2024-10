Elisa Mouliaá tacha a Errejón de "depredador sexual" en su primera entrevista en televisión

La actriz Elisa Mouliaá ha concedido su primera entrevista en televisión tras denunciar públicamente y ante la Policía haber sido víctima -presuntamente.- de acoso y abuso sexual por parte del ex portavoz de Sumar Íñigo Errejón.

Mouliaá interpuso una denuncia en comisaría la semana pasada en la que detallaba hasta tres episodios de índole sexual en una misma noche. Desde entonces, han salido a la luz más testimonios anónimos de otras presuntas víctimas del ex diputado de Más Madrid.

Elisa Mouliaá asegura estar "sobrepasada" por la situación y defiende la veracidad de su testimonio. "Esta es mi verdad y la voy a mantener hasta el final", dice Elisa. La actriz ha repetido varias veces esta frase durante la entrevista que le ha concedido a una periodista el programa 'Espejo Público' de Antena3.

"Un depredador sexual"

Asegura que no busca la fama y que su vida era muy tranquila "antes de conocer a Errejón", al que califica de "depredador sexual".

Sobre faceta política, Mouliaá cuenta que le parecía "lo más esperanzador que teníamos para España" y sentía debilidad por lo que parecía ser y el discurso político y feminista que proclamaba. Un personaje que ha quedado al descubierto en los últimos días.

Cómo se conocieron

En la entrevista en Antena3, la intérprete cuenta que sus primeros contactos fueron por redes sociales debido a la admiración que sentía por él como político.

No fue hasta el día de la presentación del libro de Errejón, cuando se conocieron en persona, y en la noche que siguió a ese evento fue cuando ocurrieron los hechos que Elisa denuncia.

"En la primera hora que conoces a una persona, tú no te encierras en una habitación y la tocas", expresaba Elisa Mouliaá. La actriz no entiende que alguien se comporte de una forma tan invasiva como lo hizo Errejón con ella "sin una buena conversación o algo que te lleve a ello".

Mouliaá ha vuelto a relatar los detalles de aquella noche: "Fui a la presentación de su libro, luego nos tomamos una cerveza y le dije que me tenía que ir a la fiesta de unos amigos. Él vino y en el coche me dijo lo de las tres normas. En el ascensor me metió la boca y en la casa pasó lo que pasó y me dejó salir de la habitación con la condición de irnos en 20 minutos", reitera.

Los ataques tras la denuncia

La actriz asegura que tras lo sucedido, sintió miedo y la situación se tornó muy incómoda. Ella no sabía cómo actuar y por eso se lo cuenta su amiga. No estaba segura de que pudiera denunciar (aún no estaba en vigor la ley del 'solo sí es sí').

Tras hacer pública la denuncia contra Errejón, Elisa ha recibido el apoyo de muchas mujeres, pero también las críticas de algunas personas que juzgan a la víctima en vez de al agresor.

La actriz entiende que muchas personas tengan dudas. Sin embargo, denuncia los comentarios ofensivos buscando ponerla en entredicho. Preguntas como "¿por qué fuiste?" o "¿por qué sigues?".