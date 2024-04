Así son los nuevos abonos gratuitos para viajar en Renfe: cómo solicitarlos y qué trayectos incluye

Una de las medidas estrellas del "Plan Anticrisis" impulsado por el Gobierno tras el aumento de precios derivado de la Guerra de Ucrania fue la oferta de abonos gratuitos para diversas líneas de Renfe. Estos abonos permiten a los viajeros desplazarse en los trenes de la compañía de forma gratuita, cumpliendo una serie de requisitos tras solicitar el abono correspondiente.

El pasado 1 de abril se abrió el plazo para solicitar los abonos de RENFE correspondiente al segundo cuatrimestre natural del año 2024: estos tendrán validez entre el 1de mayo y el próximo día 31 de agosto, aunque se pueden solicitar desde hoy.

Los viajeros habituales que hayan accedido a este abono podrán reservar billetes gratuitos para las líneas de Cercanías, Rodalies, Proximidad y Media Distancia. Esta promoción incluye, además, un 50% de descuento en los trayectos en trenes Avant de Renfe, y en los otros servicios de alta velocidad que se consideren Obligación de Servicio Público.

¿Cómo se solicita el abono?

El Ministerio de Transportes recomienda en su web adquirir estos abonos a través de la página web oficial de Renfe o de su app donde es necesario registrarse aportando algunos datos personales y aportar una fianza de 20 euros, - 10 euros para la bonificación en Rodalíes y Cercanías-, que se devolverá al caducar el abono si se han realizado 16 viajes. Sin embargo, es posible solicitar el abono en los puntos de venta habituales.

Medidas de control

Al renovar esta medida, el Ministerio se comprometió a aumentar el control para evitar las malas prácticas relacionadas con estos abonos: por ejemplo, se ha establecido un límite de cuatro viajes por día con cada abono, y se han establecido penalizaciones para los usuarios que adquieran billetes y finalmente no realicen los viajes.

RENFE considerará como una infracción que un viajero reserve un billete con el abono y no viaje sin cancelarlo con 60 minutos de antelación: en caso de que esto suceda en tres ocasiones, se incautará el abono y no se podrá expedir otro hasta 30 días después.