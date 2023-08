Así funcionan los radares de la DGT que vigilan los STOP y las líneas continuas

Aunque no se hable mucho de la infracción que se comete al no realizar una parada ante una señal de STOP, saltarse esta norma de circulación provocó cerca de 1.100 accidentes el año pasado. Para mejorar la seguridad vial, la Dirección General de Tráfico comenzó el pasado mes de junio las pruebas de un nuevo sistema de cámaras que monitorizará el cumplimiento de las paradas ante las señales de STOP, aunque todavía no se ha anunciado la fecha en la que se terminarán de implementar.

Estas cámaras de radar tendrán un funcionamiento muy similar a las que se emplean para determinar si el conductor está utilizando el teléfono al volante. En los puntos en los que sea necesaria la parada, una cámara que apunta hacia la intersección detectará si el vehículo se detiene completamente - como indica el reglamento- o si, por el contrario, quebranta la normativa.

En este caso, la cámara sacará una fotografía que será remitida a la Dirección General de Tráfico, que sancionará al infractor con 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet. Estos radares funcionarán de manera permanente, pues están conectadas con el centro de denuncias. La DGT ha informado que las cámaras se incorporarán en los cruces con STOP que presenten un mayor peligro.

Vigilancia de las líneas continuas

Los impactos laterales, tal y como muestran los datos de la DGT, provocaron 217 muertes en 2021. Muchos de estos impactos suelen suceder en las incorporaciones a las vías, cuando uno de los conductores no respeta la línea continua y se incorpora antes de tiempo, generando una situación de alto peligro. Para combatir estas infracciones y mejorar la seguridad en las vías, la DGT también incorporará un sistema de cámaras específico.

Este sistema está compuesto por dos cámaras en cada tramo: una apunta al carril de incorporación y otro al de circulación. Ambas cámaras detectan a los vehículos que están circulando en cada carril y, por lo tanto, pueden determinar si un vehículo ha atravesado la línea continua antes de tiempo. En este caso, la sanción sería también de 200 euros, aunque no implicará la retirada de puntos.