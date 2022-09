Así fue la relación entre 'Lady Di' y la Reina Isabel II

Apodada 'La princesa del pueblo', Diana irrumpió en la Casa Real británica con un aire renovador y una mentalidad que nunca llegó a encajar del todo con la de una monarquía estricta de normas inamovibles, por lo que su relación con la monarca fue cuanto menos compleja.

'Lady Di' comenzó a salir con el príncipe Carlos de Gales y en 1980 tuvo el primer encuentro con la que sería su suegra. La primera impresión de la princesa sobre Isabel II, tan solo un año antes de casarse con el ahora Rey Carlos III, fue la de una persona estricta.

La sensación de incomodidad rondaba sus primeros encuentros. Según el biógrafo real Andrew Morton. En su libro 'Diana: Her True Story – In Her Own Words', los primeros días, Diana, "estaba aterrorizada de su suegra", por lo que mantuvo las exequias formales manteniendo la distancia.

El vínculo se fortaleció tras el nacimiento de su primer hijo

Tras dar a luz a Guillermo, Diana comenzó a asumir gradualmente roles de presentación de la Familia Real. Este hecho hizo que la relación entre ellas se fuese fortaleciendo y que Isabel II fuese más comprensiva con Diana.

En aquellos momentos, según la experta real Ingrid Seward en su libro 'The Queen and Di', Diana llegó a decir que tenía "la mejor suegra del mundo". De hecho, cuando, a los cinco años de matrimonio, comenzaron los rumores de infidelidad por parte del Príncipe Carlos, 'Lady Di' se apoyó en su suegra por su actitud comprensiva.

De "la mejor suegra del mundo" a sentirse abandonada por la Familia Real

Con el paso del tiempo y los constantes rumores que vinculaban a su marido con Camila Parker, Diana seguía sufriendo en silencio sin recibir el apoyo constante que esperaba de su suegra, por lo que se sintió abandonada por parte de la Familia Real Inglesa.

Isabel II por su parte, comenzó a estar cansada de la inestabilidad emocional de su nuera, que pasaba por un mal momento llegando incluso a sufrir depresión y bulimia. La distancia entre ambas comenzó a ser notable y su relación ya nunca volvió a ser la misma.

En 1992 se hizo pública la separación de los príncipes de Gales y el camino por el que optó 'Lady Di', el de ser transparente con su vida personal, no fue del agrado de la monarca, que tachó de indiscreta a su nuera, que incluso había relatado una relación amorosa con antiguo guardia real.

La muerte de Diana

En 1995, después de tres años separados, la Reina aconsejó mediante carta a los Príncipes de Gales que se divorciaran formalmente y así sucedió en el año 1996. Un año después se produjo la muerte de 'Lady Di' en un accidente automovilístico en París con su pareja Dodi Al-Fayed.

Tras fallecer la exmujer de Carlos, Isabel II fue muy criticada por falta de compasión y su silencio, que no se rompería hasta el día de antes de su funeral. Incluso se llegó a especular con la participación de la Casa Real británica en la muerte de 'La princesa del pueblo'.

En su discurso, la Reina Isabel II, calificó de "terrible" el sentimiento de tristeza ante la muerte de Diana. Años más tarde, en 2005, el Príncipe Carlos y Camila Parker se casaron y, tras la muerte de la Reina el pasado el 8 de septiembre, se han convertido en el Rey Carlos III y la Reina consorte.