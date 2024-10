El artista que Pérez-Reverte quiere recuperar: “El vídeo es una obra maestra y el cantante, un icono”

El escritor español Arturo Pérez Reverte, mundialmente conocido por sus obras, ha publicado en su red social de X (antes Twitter) el vídeo de una canción de hace más de 20 años. Una canción que, bajo su juicio, a pesar de que han pasado ya dos décadas, "es una obra maestra". Del cantante tiene mejores palabras aún al considerarle como "un icono".

Pérez Reverte ha aprovechado su tirón mediático para mostrar su interés en el regreso de este artista: "Todavía anda por ahí. Habría que recuperar a este tío".

La canción tiene un nombre particular, 'Me cago en el amor', y su letra trata sobre las dificultades de las relaciones amorosas. Está basada en un desengaño amoroso: "Por qué voy a creer yo en el amor, si no me entiende, no me comprenden tal como soy".

El artista que canta esta canción es Torino Carotone (Antonio de la Cuesta), un cantautor español original de Burgos que actualmente tiene 54 años.